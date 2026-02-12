Kabine'deki Mülkiyeli Sayısı 3'e Yükseldi

Devletin idari kadrolarını yetiştirmesiyle bilinen ve 1859'dan bu yana varlığını sürdüren Mülkiye, yeni dönemde de kabinedeki ağırlığını hissettiriyor. Son atama ile birlikte Kabine'deki Mülkiye mezunu üç önemli isim şunlar oldu:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ekonomi yönetiminin en kritik koltuğunda oturan Şimşek, Mülkiye'nin İktisat bölümü mezunlarından.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Türkiye'nin eğitim politikalarına yön veren Tekin, Mülkiye'nin Kamu Yönetimi bölümünden mezun bir isim. Bakanlıktan önce de 5 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müsteşarlık yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Son olarak Erzurum Valiliği görevini yürütürken İçişleri Bakanlığı'na atanan Çiftçi, 1995 yılında Mülkiye'nin Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Mülki idare amirliği kökenli olan Çiftçi, kaymakamlık ve valilik gibi sahanın her kademesinde görev yapmış tecrübeli bir bürokrat.

Devlet Geleneğinin Temsilcileri

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sivil yönetici sınıfını yetiştiren kurum olarak öne çıkan Mülkiye, mezunlarının "Mülkiyeli" kimliği ile anılmasına ve devlet yönetiminde her zaman etkili olmasına neden olmuştur. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de bu geleneğin bir parçası olarak kabineye katılması, Mülkiye ekolünün devletin zirvesindeki yerini pekiştirdi.