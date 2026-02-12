Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Temu Türkiye'ye geri döndü: Gümrük engeli sipariş formülü ile aşıldı

Temu, Türkiye'de kaldırılan basitleştirilmiş gümrük uygulamasının ardından gönderimlerini durdurmuştu. Şirket şimdi WhaleCo adıyla kurduğu sistem üzerinden resmi ithalatçı olarak yeniden devreye girdi. Vergiler alışveriş sırasında ödenecek, gümrük işlemleri şirket tarafından yürütülecek ve ürünler ek belge gerekmeden doğrudan adrese teslim edilecek. Yeni sistemde ise alt sınır ise şimdiden belli oldu.

Haber Giriş : 12 Şubat 2026 09:00
Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini sürdürebilmek için yeni bir yapılanmaya gitti. Platform, WhaleCo adıyla şirket kurarak ithalat süreçlerini kendi bünyesinde yürütmeye başladı. Yeni modelde vergiler alışveriş esnasında tahsil ediliyor ve ürünler, kullanıcıların ayrıca gümrük işlemi yapmasına gerek kalmadan doğrudan adreslere teslim ediliyor.

6 Şubat 2026 itibarıyla 30 Euro altındaki ürünlere uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürünün kaldırılması sonrası Temu, Türkiye'ye yurt dışı gönderimlerini durdurmuştu. Türkiye'de yurt dışı alışverişte en çok tercih edilen platformlardan biri olan şirket, yeni sistemle birlikte yeniden gönderimlere başladı.

Sistem nasıl işleyecek?

WhaleCo üzerinden faaliyet gösteren Temu, artık Türkiye'de resmi ithalatçı konumunda bulunuyor. Ürünler bireysel ithalat kapsamında değil, ticari ithalat statüsünde ülkeye giriş yapıyor.

Sipariş veren kullanıcılar, ürün bedeliyle birlikte vergiyi ödeme aşamasında ödüyor. Gümrük işlemleri ise WhaleCo tarafından yürütülüyor. Ürünler şirket adına çekilerek doğrudan müşterilerin adreslerine ulaştırılıyor. Böylece kullanıcıların ayrıca gümrük beyanı ya da belge hazırlaması gerekmiyor.

Sepet tutarında alt sınır

Yeni uygulamada asgari sepet tutarı şartı bulunuyor. Toplam tutarı 580 TL'nin altında kalan siparişler işleme alınmuyor.

Öte yandan platformdaki ürün çeşitliliğinin ilk etapta sınırlı olduğu, ilerleyen dönemde seçeneklerin artırılmasının planlandığı belirtiliyor.

