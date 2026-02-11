Gençlerbirliği'nden Anıtkabir Ziyareti ve VAR Tepkisi: Kupayla Gelmek İstiyoruz

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, bugün öğle saatlerinde kulüp kurulları, futbol takımı ve taraftarlarla birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini duyurdu. Yönetim kurulunda kısa süre önce görev aldığını belirten Şanal, anlamlı törende yer almaktan büyük heyecan duyduğunu ifade etti.

Şanal, "İsterim ki bir gün bu güzide kulübün taraftarı ya da yönetim kurulu üyesi olarak Anıtkabir'e elimiz boş değil, kupayla gelelim" dedi.

Göreve gelişlerinin üzerinden henüz bir ay geçtiğini hatırlatan Şanal, bu süreçte önemli gelişmeler yaşandığını söyledi. Hafta başında başlayan isim sponsorluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şanal, Gençlerbirliği'nin büyük bir camia olduğunu vurgulayarak taraftarın eleştirilerini anlayışla karşıladıklarını dile getirdi.

Natura Dünyası'nın katkısının kulüp için değerli olduğunu belirten Şanal, Kulüp Başkanı Haydar Arda Çakmak'ın mali disiplin konusundaki hassasiyetine dikkat çekti. Çakmak'ın, Gençlerbirliği'nin kimseye borçlanmaması yönünde net bir irade ortaya koyduğunu aktaran Şanal, olası mali zorlukların öz kaynaklarla aşılmasının hedeflendiğini ifade etti. Daha önce yaşanan haciz süreçlerinin tekrar edilmemesi için yönetimin titiz davrandığını söyledi.

Öte yandan kulübün son iki aylık mali tablolarının kamuoyuyla paylaşıldığını kaydeden Şanal, yapılan ödemelerin toplam 270 milyon lira olduğunu açıkladı. Aynı dönemde bir rakip kulübün ara transferde bir futbolcuya yaklaşık 750 milyon lira imza parası ödediğini belirten Şanal, futbol ekonomisindeki dengesizliğe dikkat çekti.

'Yaşananlar Adalet Duygusunu Zedeliyor'

Şanal, "Futbol sahada oynanıyor ancak yaşananlara baktığımızda adalet duygusu zedeleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Son oynanan Fenerbahçe karşılaşmadaki VAR kararlarına da tepki gösteren Şanal, federasyon tarafından paylaşılan ses kayıtlarına işaret etti. Tartışmalı penaltı pozisyonunda topun savunma oyuncusunun ayağından sekerek koluna çarptığını savunan Şanal, VAR hakemlerinin sahadaki hakemi yanıltmış olabileceğini öne sürdü.

Teknolojinin futbola katkı sunması gerektiğini belirten Şanal, sahada mücadele eden hakemlerin kararlarına daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Hafta sonu oynanacak karşılaşmaya da değinen Şanal, cumartesi günü saat 14.30'da Eryaman Stadı'nda taraftarları tribünlere davet etti. Hava şartlarının uygun olacağını belirten Şanal, "Güzel bir futbolla kazanmak istiyoruz" mesajını verdi.

Açıklamasını "Kamuoyuna saygıyla sunarım" ifadeleriyle tamamladı.