Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
Öğretmen öğretmeni yaktı. Yüzüne sıcak çay fırlattı!
Yılın ilk enflasyon raporu bugün açıklanacak
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor

Tüketici örgütleri, alınan hizmet ya da üründen memnun kalmayan vatandaşların eksik belgeyle yaptığı başvuruların, tüketici hakem heyetlerinde çoğu zaman olumsuz sonuçlandığı uyarısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 09:55, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 10:06
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Türkiye'de 2025'te 907 bin 515 tüketicinin aldığı hizmet veya maldan memnun kalmadığı için hakem heyetlerine başvuruda bulunduğunu anımsattı.

Bunlardan 849 bin 143'ünün karara bağlandığını ifade eden Şahin, başvuruların yüzde 50'sinin tüketicinin lehine, yüzde 50'sinin de aleyhine sonuçlandığına dikkati çekti.

Tüketicilerin hemen hemen yüzde 70'inin internet üzerinden hakem heyetlerine başvurduğunu belirten Şahin, geçen yıl sonuçlandırılamayan 59 bin başvuruyla birlikte tüketici aleyhine sonuçlanan kararların genellikle evrak eksikliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

"İnternet üzerinden yapılan başvurular yüzde 70'e yaklaştı"

Tüketici şikayetlerinde doğru belge sunmanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Tüketicilerimizin fiziki olarak hakem heyetlerine gitmeden online bir şekilde internet üzerinden başvurması bir kolaylık tabii ki. Şu anda Türkiye'de beklediğimizin üstüne bir başvuru oranı var. İnternet üzerinden yapılan başvurular yüzde 70'e yaklaştı. Bu bir kolaylık. Bizim iddialarımızı ispat anlamında evraklarımızı hakem heyetine tam olarak sunmamız gerekir. O eksikliklerden dolayı reddedilen başvurular var. Eğer evrakları eksik yüklersek o zaman hakem heyeti doğal olarak evrak eksik olduğu için başvurumuzu reddediyor. Biz de tekrar aynı konuda başvuramayacağımız için o hakkımızı alamıyoruz. Tüketicilerimizin evrakı yüklemek noktasında dikkat etmeleri, gerekiyorsa bilen birisinden yardım almaları ya da bu evrakı götürüp hakem heyetine bizzat teslim etmelerini biz özellikle istiyoruz. Çünkü geçen yıl yapılan 907 bin 515 başvuru içerisinde 59 bin başvuru, evrak eksikliğinden, başvuruyu tam anlamıyla yapamadığımız için gerek görevsizlik gerekse ret kararından dolayı tüketicinin aleyhine sonuçlanmış gibi gözüküyor. Bunun olmasını istemiyoruz. Bir hak kaybı oluşmasın."

"Bir evrak, bizim hakkımızı 6 ay sonra, 6 yıl sonra bile koruyabilir"

Şahin, tüketicilerin haklarını koruyabilmeleri için alışverişlerini mutlaka belgeli ve faturalı bir şekilde yapmaları gerektiğini söyledi.

"Söz uçar yazı kalır" diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Lütfen, bu çok önemli. Bir evrak, bir kağıt bizim hakkımızı 6 ay sonra, 6 yıl sonra bile koruyabilir. Tüketiciler olarak 10 yıla kadar tüketici hakem yetkililerine başvurma hakkımız var. Mağduriyet yaşamamak adına bizim bu evraklarımıza dikkat etmemiz lazım. İnternet yoluyla başvuruda da evrakları mutlaka yüklememiz, yükleyemiyor isek bir destek almamız şart."

