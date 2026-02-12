Tarım Bakanlığı Gıda Denetim Sistemi: Vatandaş Sağlığını Nasıl Koruyor?

İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
Öğretmen öğretmeni yaktı. Yüzüne sıcak çay fırlattı!
Öğretmen öğretmeni yaktı. Yüzüne sıcak çay fırlattı!
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
Ana sayfaHaberler Sizden Gelenler

Tarım Bakanlığı Gıda Denetim Sistemi: Vatandaş Sağlığını Nasıl Koruyor?

Sağlıklı beslenme için ülkemizdeki gıda denetimleri yeterli mi? Gıda denetim ve kontrol sistemimiz güncel mi? Gıda satın alırken vatandaşlar üzerine düşeni yapıyor mu? Gıdaların üzerindeki etiketlerin yazıları neden gözle okunamayacak kadar küçük?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 11:43, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 11:47
Yazdır
Tarım Bakanlığı Gıda Denetim Sistemi: Vatandaş Sağlığını Nasıl Koruyor?

Gıda denetimi "Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği Prensibi" ile hız kesmeden devam ediyor!

Büyümenin ve gelişmenin kısacası yaşamın sürdürülmesi için sağlıklı beslenmeye ihtiyaç vardır. Besin öğelerinin yeterli ve dengeli miktarlarda tüketilmesi ile sağlıklı beslenme sağlanabilir. Besin öğelerinin eksik alınması durumunda sağlığın bozulduğu bilinmektedir.

Dengeli ve yeterli miktarda sağlıklı, güvenilir gıdanın insanlara ve diğer canlılara ulaştırılması, bu konuda sürekliliğin sağlanması için bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de "Gıda Sistemi" oluşturulmuştur.

"Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği Prensibi" ile gıda arz-talep zincirinin her aşamasını içeren ve güvenilir gıdayı sağlamayı amaçlayan gıda sistemimizin, yasal zemin oluşturulmuş ve uzun yılların bakiyesi olarak geliştirilmiştir.

Ana omurgası "gıda güvenilirliği" olan Gıda Sistemimizin kurucusu ve uygulayıcısı Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğüdür. Uygulamaların ve takibin sonucu şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Gıda güvenliğimizde güncel ve etkin kararların önemi büyük!

Gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, gıdanın ilk aşaması olan tohum alanında 5553 sayılı tohumculuk kanunu ile bunlara bağlı mevzuatlar gıda sisteminin mihenk taşlarını oluşturmaktadır. Bu mevzuat kapsamında gıda ile ilgili alanlarda her gün binlerce denetim ve uygulama yapılmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü merkezli denetim ve uygulamalar, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için titizlikle yürütülürken gıdayla uğraşan işletmelerin daha sağlıklı ve kaliteli ürün ortaya çıkarmaları konusunda belli bir disiplini de sağlamaktadır.

Gıda işletmelerine, her yıl yaklaşık 1,5 milyon yurt içi resmi kontrol yapılmaktadır. Resmi kontroller kapsamında, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı Akreditasyon Belgesine sahip Kamu Gıda Kontrol Laboratuvarında muayene ve analize tabi tutulan numunelerde uygunsuzluk tespit edildiği takdirde, bu ürünler ve bu ürünleri üreten, satan işletmeler hakkında 5996 sayılı Kanun çerçevesinde; idari para cezası, ürünlerin piyasadan toplatılması, işletmelerin kamuoyuna duyurulması gibi idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Tarladan sofraya gıda arz zincirinin her aşamasında, vatandaşların yanıltılmaması ve güvenilir gıdaya erişimi için profesyonel bir ekiple yürütülen çalışmaların yanında eğitim, tanıtım, gıda konusunda tüketici bilinci oluşturulması faaliyetlerinin de sürdürülüyor olması toplumsal memnuniyeti güçlendirmektedir.
Gıda güvenilirliğinin sağlanması, tüketici sağlığının ve menfaatlerinin korunması için yapılan çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığının güldüren yüzü!

Gıda güvenilirliği için en önemli unsurlardan biri olan hijyeninin sağlanmasına yönelik yürütülen denetim ve kontroller ile ithalat ve ihracatta yapılan kontrollerin tüm aşamaları işletmelerin onay/kayıtları ile şüphe, şikayet, izleme, izlenebilirlik, gözetim ve denetim gibi farklı hizmet ve tekniklerle sürdürülmektedir.

Önceden haber verilmeksizin risk esasına göre gerçekleştirilen, şüphe, şikayet, ihbar, TİMER, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı kapsamında şikayet edilen ürün ve firmalara yönelik olarak yapılan denetimler; bu alanda Tarım ve Orman Bakanlığının diğer birimlerin çoğuna göre büyük mesafe kat ettiğini göstermektedir. Darısı diğer birimlerin başına!

Gıda satın alırken vatandaşlarında üzerine düşeni yapması güvenilir gıda ve sağlıklı beslenme açısından önemlidir

Gıda güvenilirliğine yönelik çalışmaların yürütülmesi sırasında sivil toplum kuruluşları, ilgili kurumlar ve sektörle iş birliğinin geliştirilmesi, güvenilir gıdayı tercih etme ve tüketme bilincinin toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi büyük önem arz etmektedir.

Ramazan yaklaşırken artan denetim ve kontrollerin tek başına yeterli olması sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşın desteğiyle mümkündür. Bu bağlamda sık sık vurgulanan;

- Tüketici öncelikle sağlıklı beslenme bilincini göz önünde bulundurarak "güvenilir gıda" arayışı ile alışverişe çıkmalıdır.
- Açıkta satılan, etiketsiz, ruhsatsız ürünlere rağbet etmemelidir.
- Güvenilir satış yerlerini ve güvenilir firmaları tercih etmelidir.
- Son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihinin bulunup bulunmadığını kontrol edilmelidir.
- Etiket bilgileri dikkatlice okunması, kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken ürünlerde son tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir.
- Etiket üzerindeki muhafaza şartları ile ilgili uyarılara dikkat edilmelidir.
- Ambalajı bozulmuş, şişmiş, yırtılmış gıdalar alınmamalıdır.
- Tespit edilen olumsuzluklarla ilgili olarak Alo 174 Gıda Hattı'na veya Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerine başvurulmalıdır.
- Gıda alırken fiyat düşüklüğüne aldanılmaması gibi konular vatandaş sağlığı ve denetimi olarak önem arz etmektedir.

Bütün bunların yanında üretici firmaların etiketleri çıplak gözle okunamayacak kadar küçük yazmalarının önüne hala geçilememiş olması vatandaşın takibini zorlaştırmaktadır. Etiketteki bu uygulamanın, ilgili bakanlığın gözünden kaçmaması vatandaşın en büyük dileklerinden biridir.

A.Kadir KİRAZ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber