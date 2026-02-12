MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığında (MSB) düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Gemi satış iddiaları hakkındaki soru üzerine Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyadaki ve bölgedeki her türlü gelişmeyi takip ettiği, değerlendirdiği ve savunma ve güvenliği için ihtiyaç duyduğu platform ve sistemleri nicelik ve nitelik bakımından eksiksiz şekilde temin edecek şekilde planlamalar yaptığını belirterek şu açıklamaları yaptı:

"Gemi inşa faaliyetlerimizin planlaması da; Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, gemi inşa altyapımızın geliştirilmesine ve ihracat fırsatlarının değerlendirilmesine imkan sağlamak suretiyle sürdürülebilir bir gemi inşa ekosistemi oluşturmayı hedefleyen bir stratejiyle Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordinasyon içinde yapılmaktadır. Bu çerçevede tersanelerimizde aynı anda 39 geminin inşası sürdürülmekte olup, bu durum ülkemizin deniz gücünü yerli ve milli platformlarla geliştirmeye ve yenilemeye yönelik kararlılığının somut bir göstergesidir.

Katar'da icra edilen DIMDEX-2026 fuarında TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında iki adet istif sınıfı firkteyn inşasını kapsayan bir mutabakat zaptı (MoU) imzalanmıştır. Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikini içeren mutabakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı gibi gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar haricinde iddia, yorum ve haberlere itibar edilmemelidir. Sonuç olarak ülkemizin güvenliği, egemenliği ve denizlerdeki hak ve menfaatleri azami düzeyde korunmakta; bu doğrultuda atılan her adım; askeri ihtiyaçlar, milli çıkarlar ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda, titizlikle planlanmakta ve uygulanmaktadır."

Ordu sahilinde bulunan İHA

Ordu sahilinde bulunan İHA'nın sorulması üzerine şu ifadelere yer verildi:

"10 Şubat 2026 tarihinde Ünye/Ordu'da sahilde bir İHA bulunması üzerine 1 SAS timi, 11 Şubat 2026'da bölgeye intikale ettirilmiştir. Patlayıcı ihtiva etmeyen ve Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen İHA incelenmek üzerine Ünye Emniyet Md.lüğüne teslim edilmiştir."

Suriye'de son durum

Bakanlık, Suriye'deki son durumun sorulması üzerine ise "Suriye Hükümeti ile SDG arasında 30 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sahada yakından takip etmeye devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

5 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türk Silahlı Kuvvetlerinin sürdürdüğü operasyonel faaliyetler kapsamında, 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu, sınırlarda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edildi, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 757 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 455) kilometreye ulaştı.

Hudutlarda 146 kişi yakalandı

Bakanlık açıklamasına göre; kaçakçılığın, sınır güvenliğinde alınan etkili ve modern teknolojiye dayalı tedbirlerle; hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahıs yakalandı, 2 bin 89 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylece, yıl içerisinde sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 790, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 7 bin 979 oldu. Ayrıca, bu hafta içerisinde; Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 155 kilogram (155.062 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Steadfast Dart Tatbikatı

Bakanlık açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma ve güvenliğin yanı sıra bölgesel istikrarın korunmasına ve uluslararası güvenliğe katkı sağlamaya devam ettiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"NATO'nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve katılımlı fiili tatbikatı olan, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yaklaşık 2 bin personelle yer aldığımız Steadfast Dart 2026, aynı zamanda Almanya'nın milli tatbikatları olan Northern Quadriga ve Grand Quadriga ile eş zamanlı olarak 8-25 Şubat tarihleri arasında Almanya'da devam etmektedir. Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımızın TCG Anadolu'dan takip edeceği Steadfast Dart Tatbikatı kapsamında, 17-18 Şubat'ta, Baltık Denizi'nde TB3 insansız hava araçları ile atışlar icra edilecektir. Sayın Genelkurmay Başkanımız ile Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımızın söz konusu tatbikatın 20 Şubat'taki Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak etmesi planlanmaktadır. Tatbikata iştirak eden Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz; 6-8 Şubat tarihleri arasında Emden/Almanya'ya liman ziyaretinde bulunmuş, 11-14 Şubat tarihleri arasında ise Kiel/Almanya'ya liman ziyareti yapmaktadır."

İsrail

Bakanlık açıklamasında Gazze'deki son duruma ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesine rağmen, ateşkes ihlallerini sürdüren İsrail'in; Gazze'deki yıkım ve saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria'ya yeni bir hukuki ve idari statü dayatmak amacıyla aldığı kararları da kınıyoruz. Uluslararası hukukun bariz bir ihlali olan bu kararların iki devletli çözüm çabalarına zarar vereceği açıktır. Filistin halkının, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir devlet sahibi olma çabalarına destek vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

Savunma sanayii

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle geliştirilmesi çalışmalarına devam edildiği vurgulandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Hisar-A Projesi kapsamında çeşitli miktarlarda Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ve Tam Atım Füze, muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlayan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından Riyad'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı (World Defence Show) 2026'da; ALTALBIAH firması ile MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi teknolojisi ihracı ve ortak üretimi ile 122 mm ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) mühimmatının Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik Mutabakat Zaptı ve, Saudi Chemical Company Limited ile patlayıcı ham madde ve enerjetik materyaller alanındaki iş birliklerini geliştirmek amacıyla Mutabakat Zaptı imzalanmıştır."