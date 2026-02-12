TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
Gençlerbirliği Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde 17 Ocak'ta yapılan Olağanüstü Genel Kurul'un ardından göreve gelen Başkan Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp heyetiyle birlikte Anıtkabir'e çıktı. Geniş katılımla gerçekleşen ziyaret, camiayı bir araya getirdi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde 17 Ocak'ta gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul sonrası göreve başlayan Başkan Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkent temsilcisinin düzenlediği ziyarete divan, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri ile birlikte eski futbolcular, A Takım teknik heyeti, sporcular, kulüp personeli ve kırmızı-siyahlı taraftarlar katıldı.

Anıtkabir merdivenlerinden yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkan heyet, Başkan Çakmak'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Duygusal anların yaşandığı törende katılımcılar, Ata'nın manevi huzurunda saygılarını sundu. Resmi törenin ardından heyet, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Haydar Arda Çakmak, mesajında Gençlerbirliği'nin Cumhuriyet ile yaşıt olmasının gururunu vurguladı. Ankara'yı Milli Mücadele'nin karargahı ve Cumhuriyet'in başkenti yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarını sunan Çakmak, kulübün 103 yıldır başkent gençliğine umut olmaya devam ettiğini ifade etti.

Başkan Çakmak, mesajında Atatürk'ün cesaret ve ferasetiyle tarihin akışını değiştirdiğini belirterek, yapılan fedakarlıkların kulübe ve ülkeye ışık tutmaya devam ettiğini kaydetti.

