TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Borsa İstanbul 14 bin puanı aştı, rekor geldi
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 13:51, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 14:06
Yazdır
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kentte gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise durak ve iş yerlerinin girişlerinde korunmaya çalıştı.

Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi'ndeki iki apartmanın otoparklarını su bastı. Apartmanlardan birinin bodrumunda su seviyesi oldukça yükseldi.

Bina sakinleri araçlarını otoparklardan çıkararak güvenli alanlara çekti.

"Bu ilk değil her yağmurda oluyor"

Apartmanda ikamet eden Azad Kurt, durumu yetkililere bildirdiklerini ancak gelen kimsenin olmadığını savundu.

Bodrumun sular altında kalması nedeniyle mağdur olduklarını aktaran Kurt, "Yaklaşık 2 metre su var ve lağım suyu. Yani pisliği, kokusu ayrı, maddi zararı ayrı. İçeride kişisel eşyamız var. Yetkilileri arıyoruz 'ekip yönlendiriyoruz' diyorlar ama gelen yok. Yetkilileri zan altında bırakmak istemiyoruz ama bu şartlarda yaşam zor. Dışarıda hala yağmur var. Daha da yükselebilir" dedi.

Kurt, eşyaların da sular altında kaldığını belirterek, "Komple eşyalar yukarı çıkmış. Yollarda damacanalar geziyor Burası Karşıyaka, Şemikler. İzmir'in göbeği yani. 'En sosyetik' dedikleri yerler buralar. Buraların da halini görüyorsunuz. Cidden kötü yani. İçeride bisiklet var. Bisiklet şu an gözükmüyor. Bu ilk değil her yağmurda oluyor" ifadelerini kullandı.

