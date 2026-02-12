15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması getirecek düzenlemede sona gelindiğini söyledi.

Düzenlemeyle sosyal medya platformlarının sorumluluğu ve yaptırımlar artırılacak.

"DÜZENLEME YAKINDA MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SEVK EDİLECEK"

NTV yayınına konuk olan Bakan Göktaş, "Siber zorbalığın, akran zorbalığının hızla arttığı bir dönemde sosyal medyanın da bir araç olarak kullanıldığını gördük. 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirilmesini elzem olarak gördük. Çocuklarımızı her türlü riskten korumak olası akran zorbalığından diğer olumsuzluklardan korumak zararlı içeriklerden korumak adına dört stratejik hedef üzerine kurulu bu eylem planımız. AK Parti Grubumuz yakın zamanda Meclis Başkanlığı'na bunu sevk edecektir önümüzdeki günlerde." dedi.

VATANDAŞLIK MAAŞI NASIL VERİLECEK?

Göktaş, vatandaşlık maaşı olarak da bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için de son aşamaya gelindiğini duyurdu.

"PİLOT ÇALIŞMA BAŞLADI, 2027'DE TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞACAK"

Bakan Göktaş, "14 farklı kurumla gelir tamamlayıcı aile destek modelini çalışıyoruz. Bu çalışmamızın son aşamasına geldik. Hanenin gelirini belli bir gelir seviyesine getirecek şekilde bir destek sunacağız. Bu yıl pilot çalışmalarımızı başlattık, önümüzdeki yıl inşallah bütün Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Aslında 2.0 yeni nesil bir sosyal destek sistemini inşallah hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

İBB KREŞİNDE TACİZ İDDİASI

Bakan Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir kreşte 3 yaşında bir çocuğun tacize uğradığı iddialarını da şu sözlerle değerlendirdi:

"BELEDİYELERİN DENETİM SÜRECİNE DAHİL OLMASINI ÖNEMSİYORUZ"

"Biz aileyi ziyaret ettik ve bu süreçte yalnız bırakıldıklarını söylüyorlar. Biz bu konuyu özellikle siyaset üstü bir bakış açısıyla ele almak istedik. Belediyelerin sosyal hizmet sunmasından memnunuz fakat bunun hukuki çerçevede yürütülmesini önemsiyoruz ve ilgili denetim sürecine tabi olan bir mekanizmaya girmesini önemsiyoruz."