TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Borsa İstanbul 14 bin puanı aştı, rekor geldi
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Haberler İdari Uygulamalar

15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin yakında Meclis'e sunulacağını açıkladı. Düzenlemeyle 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimi engellenecek. NTV yayınına konuk olan Göktaş, vatandaşlık maaşı uygulaması hakkında da bilgi verdi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 14:26, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 14:26
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması getirecek düzenlemede sona gelindiğini söyledi.

Düzenlemeyle sosyal medya platformlarının sorumluluğu ve yaptırımlar artırılacak.

"DÜZENLEME YAKINDA MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SEVK EDİLECEK"

NTV yayınına konuk olan Bakan Göktaş, "Siber zorbalığın, akran zorbalığının hızla arttığı bir dönemde sosyal medyanın da bir araç olarak kullanıldığını gördük. 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirilmesini elzem olarak gördük. Çocuklarımızı her türlü riskten korumak olası akran zorbalığından diğer olumsuzluklardan korumak zararlı içeriklerden korumak adına dört stratejik hedef üzerine kurulu bu eylem planımız. AK Parti Grubumuz yakın zamanda Meclis Başkanlığı'na bunu sevk edecektir önümüzdeki günlerde." dedi.

VATANDAŞLIK MAAŞI NASIL VERİLECEK?

Göktaş, vatandaşlık maaşı olarak da bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi için de son aşamaya gelindiğini duyurdu.

"PİLOT ÇALIŞMA BAŞLADI, 2027'DE TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞACAK"

Bakan Göktaş, "14 farklı kurumla gelir tamamlayıcı aile destek modelini çalışıyoruz. Bu çalışmamızın son aşamasına geldik. Hanenin gelirini belli bir gelir seviyesine getirecek şekilde bir destek sunacağız. Bu yıl pilot çalışmalarımızı başlattık, önümüzdeki yıl inşallah bütün Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Aslında 2.0 yeni nesil bir sosyal destek sistemini inşallah hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

İBB KREŞİNDE TACİZ İDDİASI

Bakan Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir kreşte 3 yaşında bir çocuğun tacize uğradığı iddialarını da şu sözlerle değerlendirdi:

"BELEDİYELERİN DENETİM SÜRECİNE DAHİL OLMASINI ÖNEMSİYORUZ"

"Biz aileyi ziyaret ettik ve bu süreçte yalnız bırakıldıklarını söylüyorlar. Biz bu konuyu özellikle siyaset üstü bir bakış açısıyla ele almak istedik. Belediyelerin sosyal hizmet sunmasından memnunuz fakat bunun hukuki çerçevede yürütülmesini önemsiyoruz ve ilgili denetim sürecine tabi olan bir mekanizmaya girmesini önemsiyoruz."

