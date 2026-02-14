Sözleşmeli öğretmenler: Bir ay yüzünden ailemizden ayrı kalmayalım

2023 yılında sözleşmeli olarak atanan öğretmenler, aile birliği mazeret hakkına ilişkin takvim uyumsuzluğu nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor.

8 Mayıs 2023 tarihinde ataması yapılan ve Eylül 2023'te görevlerine başlayan öğretmenler, mevcut mevzuata göre 2026 yılının Eylül ayında kadroya geçecek.

Ancak 2026 yılı Ağustos ayında yapılacak aile birliği mazeret başvurularında "kadrolu olma" şartının aranması nedeniyle, söz konusu öğretmenler başvuru hakkından yararlanamayacak.

Öğretmenler, kadroya geçiş tarihi ile başvuru süreci arasında yalnızca bir aylık fark bulunduğunu belirterek, bu teknik zamanlama nedeniyle aile birliği haklarının fiilen engellendiğini ifade ediyor.

Kaç Kişi Etkilenecek?

2023 yılında toplam 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Eş durumu tayini talebinde bulunacak öğretmen sayısı net olarak bilinmese de, sürecin ciddiyetini gösteren önemli bir veri bulunuyor.

Mağduriyet yaşayan öğretmenlerin oluşturduğu gruplarda halihazırda 6-7 bin üye yer alıyor. Öğretmenler, henüz konudan haberdar olmayan veya sürece dahil olmamış kişilerin de bulunduğunu, dolayısıyla etkilenen kişi sayısının daha yüksek olabileceğini ifade ediyor.

"Bir Ay İçin Ailemizden Uzak Kalıyoruz"

Öğretmenler, yaşanan durumun yalnızca idari bir takvim sorunu olmadığını, aile bütünlüğünü doğrudan etkileyen bir hak kaybı olduğunu vurguluyor. Kadroya geçişin Eylül ayında gerçekleşecek olması nedeniyle, Ağustos ayında açılacak başvuru ekranından yararlanamayan öğretmenler, bir sonraki dönemi beklemek zorunda kalacaklarını belirtiyor.

Talep: Takvim Düzenlemesi

Mağduriyet yaşayan öğretmenler, çözüm olarak Ağustos ayında başvuru ekranının açılmasını ve Eylül ayında kadroya geçiş sonrası ilişik kesmeye imkan tanınmasını talep ediyor. Böylece hem mevzuat şartının karşılanacağı hem de aile birliği hakkının korunacağı ifade ediliyor.

Öğretmenler, Anayasa ile güvence altına alınan aile bütünlüğü hakkının korunması adına ilgili makamlarca düzenleme yapılmasını istiyor.

Bir aylık zaman farkı, hukuken küçük; sosyal olarak büyük bir sonuç doğuruyor.