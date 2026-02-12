Müsabakaya götürdüğü öğrencisini istismar eden antrenöre hapis

Edinilen bilgiye göre, 2023 yılında o tarihlerde henüz 13 yaşında olan V.S., judo öğretmeni F.A. (46) tarafından Manisa'dan müsabaka için gittiği Sivas ve Kocaeli'de cinsel istismara uğradı. V.S. ve başka öğrencilerin de yaptığı şikayet üzerine F.A. tutuklandı. "Çocuğun cinsel istismarı suçundan" F.A. hakkında Balıkesir, Manisa ve Kocaeli'de olmak üzere toplam 4 dosya açıldı. Balıkesir, Manisa ve Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, beraat etti. V.S.'nin şikayeti ile Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan F.A. bugün son kez duruşmaya çıktı.

Kocaeli ve Sivas'ta istismar etmiş

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Tutuklu sanık F.A. SEGBİS ile davaya katılırken, taraf avukatları ve mağdur V.S.'nin ailesi duruşmada hazır bulundu. Ayrıca izleyici olarak mağdur çocukların aileleri davaya destek için Manisa'dan geldi.

Cumhuriyet savcısı önceki celse verdiği mütalaayı yineledi. Mütalaada olayın işleyişi anlatıldı. Mütalaada, V.S.'nin judo sporu ile ilgilendiği, sanık F.A'nın judo öğretmeni olduğu, sanık ile mağdurun takım halinde çeşitli illerdeki müsabakalara gittikleri, sanığın mağdura yönelik cinsel kasıt altında 2 kez dokunması olduğu, ilk dokunmasının 2023 tarihinde Sivas'ta otelde kaldıkları gece olduğu belirtildi.

Burada çocuğun cinsel bölgesini ellediği ve boynundan öptüğü aktarıldı. Bu olaydan bir hafta sonra ikinci dokunmasının ise müsabaka için Kocaeli'de yurttayken uyuduğunda meydana geldiği belirtildi. Çocuğun cinsel istismarı suçundan sanığın cezalandırılması talep edildi.

"Müvekkilim milli sporcu ve eğitmendir, binlerce sporcu yetiştirmiştir"

Sanık avukatı konuya ilişkin yaptığı savunmada, "Müvekkilim aynı suçtan Balıkesir, Manisa ve Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere 3 dosyadan beraat etmiştir. Müvekkilim milli sporcu ve eğitmendir, binlerce sporcu yetiştirmiştir. Müvekkilim judo federasyonu tarafından tanınan ve saygı duyulan birisidir. Sadece bu dosyada tutuklu kalmıştır. Müvekkilimin suçu işlemediği nettir. Masum bir insanın hayatı mahvedildi. Ayrımcılık gördükleri iddiası ile öğrenciler kanalize olarak şikayette bulunmuşlardır" diye konuştu.

15 yıl hapis

Son sözü sorulan sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Adaletinize sığınıyorum. Tahliye ve beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "çocuğun cinsel istismarı" suçunu sabit gördü. Heyet, sanığın eğitimci olması ve eylemi zincirleme şekilde gerçekleştirmesi nedeniyle cezada artırıma giderek F.A'yı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.