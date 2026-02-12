Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Dervişoğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedefe alınan Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 17:14, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 17:15
Dervişoğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü ziyaret etti

Ziyarette konuşan Dervişoğlu, Güneş'e kendilerini kabulleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Geçen hafta yaşanan ve hiç kimsenin kabullenemeyeceği kötü olaydan sonra parti olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini belirten Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Cinsiyet, inanç, örf, adet ve gelenekler üzerinden yapılan bu paylaşım ve ifadeler toplumsal birliğimize zarar verdiği kadar geleceğimize de olumsuz izler bırakıyor. O izlerin yaşanmaması için hafızamızda yer etmemesi için de üstlenilmesi icap eden mesuliyetler var. Bugün bu ziyaretimizde, hem sizi ziyaret etmiş olmamız hem de değerli Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Gürhan Bey'in burada bulunması, bizim açımızdan ziyadesiyle memnuniyet verici bir durum. Size de hassasiyetinizden ötürü çok teşekkür ediyorum."

Dervişoğlu, geçen hafta Güneş'le yaptıkları telefon görüşmesiyle üzüntülerini bildirdiklerini dile getirerek, "Ayrıca daha da ötesinde örflerin, geleneklerin muhafaza edilmesi noktasında eğer bugün duyarlılık sergileyemezsek yarınlara doğru bir miras bırakmayı da beceremeyiz. Bu yönüyle baktığımızda da bugünkü ziyaretimiz bir sorumluluğun yerine getirilmesidir. Hüsnükabulünüz, misafirperverliğinizle ve kadirşinaslığınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Paylaşımı yapan kişinin İYİ Partiden daha önce istifa edip, 4 gün sonra da geri döndüğünü belirten Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Aslında prosedür uygulanmış olsa istifa eden birinin yeniden üye olabilmesi, il başkanlığının kararına bağlı. O karar yok. Biz disiplin kuruluna sevk ettiğimizde gördük. Aslında 'üyemiz bile değildir' diyebilirdik ama netice itibarıyla herhangi bir sıfat da taşımıyor, düz bir üye. Fakat o internet ortamındaki paylaşımlarda herkes kendisine istediği, arzu ettiği ünvanı yazıyor. Hem meselenin cinsiyet, inançlar, kıyafetler üzerinden bu noktaya getirilmiş olmasından ötürü çok yaralandık. Arkadaşlarımızla birlikte zaman geçirmeden vaziyet almamız gerektiği hususunda da bir ortak karar geliştirdik."

Dervişoğlu, Türkiye'de yüksek bir siyasi tansiyonun olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Siyasi partiler birbirlerine rakip olabilirler. İktidar varsa demokrasinin demokrasi olabilmesi için muhalefetin de olması lazım. Müştereklerin korunabilmesine muvaffak olabilecek bir dil ve söylem geliştirmek de görevimiz oldu. Vatandaşın siyasetçiye olan inancı ve güveni kamuoyu araştırmalarına bakıldığında her geçen gün aşağıya doğru geliyor. Sistemden kaynaklanan handikap toplumun bütün alanlarına da nüfuz ediyor. Bir muhalefet partisinin genel başkanı bir AK Parti'li belediyeyi ziyarete geldiğinde Adalet ve Kalkınma Partisinin il başkanının da orada olması aslına bakarsanız siyasi tansiyonun dengelenmesi açısından ziyadesiyle önemli. O sebeple dün grup vardı. Bugün de il başkanları toplantısı var. İl başkanları toplantısından alelacele çıkıp burada beni karşılamak lütfunda bulunduğunuz için de teşekkür ediyorum. Topluma bu da güzel bir mesaj olsun."

- "Gelmeniz beni çok mutlu etti"

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ise Dervişoğlu'na "hoş geldiniz" diyerek, misafirin her zaman baş üstünde yerinin olduğunu söyledi.

Siyasetin farklı düşünceleri bir potada eritmesi gereken kurum olduğuna değinen Güneş, şunları kaydetti:

"Politika çok yüzlülük demek. Bu süreç böyle olmasa çok daha güzel olurdu ama Anadolu'da insanlar var sayın başkanım. Var olduğumuzu bu şekilde görmeleri de ilginç oldu. Dediğiniz gibi İYİ Partinin üyesidir değildir bilemem ama çok şık bir davranış olmadı. İnşallah içinizde böyle insanları barındırmazsınız. Gelmeniz beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim."

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da Dervişoğlu'na ziyareti için teşekkür etti.

İYİ Partinin konuyla ilgili üzerine düşeni yaptığını belirten Albayrak, "Bir meczubun bazı konuları ortaya atmış olması, ister istemez bizleri üzdü. Tabii ki Mihalgazi ilçemiz gerçekten bir yerde Anadolu kültürünü, Anadolu irfanını çok iyi sergileyen yapıda olan, küçük bir ilçemiz. Tabii gönlü büyük insanların olduğu bir ilçe." dedi.

Güneş'e yapılan hareketin kendilerini üzdüğünü dile getiren Albayrak, "Türkiye'yi derinden üzdü. Tabii ki Türkiye'nin kadirşinas halkı ne yaptı? Sayın başkanımıza sahip çıktı. Gönlüne bastı, yüreğine onu aldı koydu. Onun için de inşallah ülkemiz ileride öyle bir sıkıntı yaşamaz." diye konuştu.

Ziyarette, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Kevser Ofluoğlu ve Burak Dalgın, İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özer, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın ve diğer ilgililer yer aldı.

