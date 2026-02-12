Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporda son viraja girildi.

Komisyon tarafından hazırlanan ve şimdilik taslak halinde olan raporun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

RAPORDA UMUT HAKKI YOK

NTV'de yer alan habere göre taslak metinde, en çok tartışılan başlıklardan biri olan umut hakkının yer almadığı öğrenildi.

Kayyum uygulamasına son verilmesine ilişkin ise tavsiye kararların yer aldığı belirtiliyor.

İŞTE RAPORDAN AYRINTILAR

Taslak raporda, silah bırakacak terör örgütü mensupları için "müstakil" ve "geçici bir kanun"un hazırlanmasına yönelik ifadeler yer alıyor.

Sadece çerçevenin çizildiği raporda, kanunun maksadı, ne anlama geldiği, niye gerekli olduğu gibi başlıklara yer verilmiş durumda.

Silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumlarının tanımlanması, eve dönüşlerin teşvik edilmesi için toplumsal bütünleşme adımlarına yönelik önerilerle birlikte, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi gibi tavsiyeler bulunuyor.

KAYYUM UYGULAMASI

Kayyum kararlarıyla ilgili de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu gibi yasalarda düzenleme yapılması ve kayyum uygulamasının kaldırılmasına yönelik de tavsiye de bulunuluyor.

Önümüzdeki hafta rapora son şeklinin verilmesi bekleniyor.