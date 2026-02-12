AK Parti'den belediyelere 'ramazan' genelgesi

Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
TÜİK açıkladı: 5,5 milyon kişi evde tek başına yaşıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Sahte ilana son: Doğrulanmamış ilan devri 15 Şubat'ta kapanıyor!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Türkiye'nin tercihi değişmedi: Ocak ayında en çok satılan otomobiller!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'den belediyelere 'ramazan' genelgesi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, AK Partili belediyelere gönderdiği genelgede, ramazanın ruhuna uygun programlar yapılmasını, sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını, milli ve manevi değerlere hassasiyetle hareket edilmesini istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 18:27, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 18:31
Yazdır
AK Parti'den belediyelere 'ramazan' genelgesi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, yaklaşan ramazan öncesi AK Partili belediyelere genelge gönderdi.

Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir imzasıyla gönderilen genelgede, ramazanın ruhuna uygun programlar düzenlenmesi, sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, milli ve manevi değerlere hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Ramazanın paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimi olduğu belirtilen genelgede, AK Parti'nin milletin kurduğu bir hareket olduğu, AK Partili belediyelerin de bu anlayışla ramazanda birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunacak çalışmalar yürütmesi gerektiği ifade edildi.

Ramazanda, vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesi için belediyelerin tüm imkanlarını seferber etmesi istenen genelgede, bu kapsamda, özellikle gıda güvenliği, hijyen ve uygun fiyat uygulamalarına yönelik denetimlerin ramazan boyunca daha da artırılmasının önemine işaret edildi.

Belediyelerin, marketler, pazar yerleri, fırınlar ve gıda satış noktalarında düzenli kontroller gerçekleştirmesi talep edilen genelgede, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin titizlikle uygulanması gerektiğinin altı çizildi.

Genelgede belediyelerden uygulanması istenenler şöyle:

"Ramazan boyunca planlanan tüm etkinliklerin ramazanın ruhuna, milli-manevi ve tarihi değerlerimize uygun hassasiyetle gerçekleştirilmesi, programlarda yer alacak katılımcıların bu çerçevede belirlenmesi,

Başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara destek bilincinin ramazan boyunca güçlü şekilde ortaya konulması ve etkinliklerde boykot ürünlerine yer verilmemesi,

Sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, dağıtım sürecinde vatandaşlarımızın mahremiyetinin gözetilmesi,

Belediye başkanlarımızın ramazan boyunca vatandaşlarımızın iftar vakitlerinde, gönül sofralarına katılması, ev ziyaretleri gerçekleştirilmesi, yaşlılarımızla, engelli vatandaşlarımızla, şehit yakınlarımızla iftar ve sahur programları düzenlenmesi,

Şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilmesi, kendileri için özel iftar programları düzenlenmesi,

Üniversite öğrencileri, gençler, çocuklar, yaşlılar, yetimler ve kimsesizlere yönelik özel iftar programları yapılması."

- "Ramazanda birlik ve beraberlik güçlenecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Demir, ramazanın tüm İslam alemine, Türkiye'ye ve şehirlere hayırlar getirmesini temenni etti.

Ramazanda birlik ve beraberliğin güçleneceğini belirten Demir, AK Partili belediyelerin her zaman olduğu gibi vatandaşların yanında olacağını vurguladı.

Belediye başkanlarının ramazan boyunca vatandaşlarla daha güçlü bir gönül bağı kuracağına işaret eden Demir, "Belediye başkanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarıyla vatandaşlarımızla, iftar ve sahur sofralarında bir araya gelecekler, bulundukları yerlerin şehremini olarak, Hz. Ömer misali şehrinde tüm vatandaşlardan kendisini mesul hissederek ramazanı geçirecekler." ifadelerini kullandı.

Ramazanın gönül buluşmalarına vesile olacağını, belediye başkanlarının iftar ve sahur sofralarında vatandaşlarla bir araya geleceğini, dertleri dinleyip çözüm üreteceğini kaydeden Demir, AK Parti'nin "Kimsesizlerin kimsesi" anlayışıyla hareket ettiğinin, ihtiyaç sahibi vatandaşların asla yalnız bırakılmayacağının altını çizdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber