Futbolda 'bahis' depremi: 510 profesyonel PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son 5 yılı kapsayan geniş çaplı bir bahis soruşturmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Profesyonel liglerde görev yapan 510 kişinin bahis oynadığının tespit edildiğini açıklayan TFF, bu isimlerin 13 Şubat 2026 itibarıyla tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında sadece futbolcular ve teknik adamlar değil; doktorlar, tercümanlar ve malzemeciler de disiplin kıskacına alındı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.