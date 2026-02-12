Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
İki ilin bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi

Mersin'in Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçeleri ile Antalya'nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2026 23:50, Son Güncelleme : 12 Şubat 2026 23:46
İki ilin bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi

Mersin'in Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçe protokollerinden alınan bilgiye göre, kentte ve ilçelerde beklenen kuvvetli yağış dolayısıyla yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

ANTALYA

Antalya'nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde etkili olmasını beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Kaş, Kumluca, Alanya, Finike ve Gazipaşa kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre ilçelerde devam eden ve yarın etkisini artırması beklenen şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtına şeklindeki olumsuz hava koşullarının risk oluşturduğu belirtildi.

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önünde bulundurulduğu kaydedilen açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı aktarıldı.

