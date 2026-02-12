Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakanlıktan Görele'deki çocuk istismarı iddiasına tepki: Sıfır toleransla takipçisiyiz!

Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuğun cinsel tacize uğraması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Olayın adli makamlara yansıdığı ilk andan itibaren süreci takip eden Bakanlık, mağdur çocuk ve ailesine yönelik uzun süreli psikososyal destek başlattı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çocuğun üstün yararı ilkesiyle davanın her aşamasına müdahil olunacağı vurgulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuğun cinsel tacize uğramasıyla ilgili yargı sürecinin kararlılıkla takip edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin büyük bir titizlikle takip edildiği belirtildi.

Çocuğa cinsel tacizden tutuklanan CHP'li başkan 4 personeli suçladı

Bu çerçevede uzman ekiplerce mağdur çocuk ve ailesine yönelik uzun süreli psikososyal destek çalışmaları başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır. Bakanlık olarak sanığın en ağır cezayı alması için devam eden adli süreci yakından takip ederek, açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle, yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı

