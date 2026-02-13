AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (No: 193) ile AFAD ve Göç İdaresi'ne 10 taşra kadrosu, İstanbul Üniversitesi'ne 1 merkez kadrosu ihdas edildi. Kararname 12 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne 11 Yeni Kadro
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (No: 193) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yeni kadrolar ihdas edildi. 12 Şubat 2026 tarihli karar kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatına 5 Arama ve Kurtarma Teknikeri, Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatına 5 İdari Gözetim Memuru kadrosu eklendi. Ayrıca İstanbul Üniversitesi merkez teşkilatına 1 Musiki Paleograf ve İcra Memuru kadrosu ihdas edildi.
Toplam 11 kadroyu kapsayan kararname, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 193
MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
12 Şubat 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI