Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
İstanbul'da iş hanında çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Altın yükseliş arayışında: İşte fiyatlar
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
YÖK'ten yeni diş hekimliği kararı. Programlar kapatılıyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
Şartlar değişti, ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak! Üç bin lirayı aştı
Mağdur kızın babası: Evladım üç gündür okula gitmiyor!
Benzine zam geldi, fiyatlar değişti
11 il için 'sarı' uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat
Altın yükseliş arayışında: İşte fiyatlar

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 13 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Haber Giriş : 13 Şubat 2026 07:26, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 07:38
Gram altın 7.005 TL seviyesinden, ons altın ise 4.985 dolar düzeyinden güne başladı. Dün yüzde 3'ü aşan sert değer kaybının ardından bugün piyasalarda tepki alımları görülüyor.

Uzmanlar, ABD borsalarındaki düşüşün risk iştahını azaltmasıyla birlikte değerli metallerde de satış baskısı oluştuğunu, ancak uzun vadeli görünümde altının lehine bir tablo bulunduğunu ifade ediyor.

Öte yandan piyasaların odağında bugün ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları yer alıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 13 Şubat 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

  • Güncel altın satış fiyatları
  • * Gram altın satış fiyatı: 7.000,05 TL
  • * Çeyrek altın satış fiyatı: 11.904,00 TL
  • * Yarım altın satış fiyatı: 23.809,00 TL
  • * Tam altın satış fiyatı: 47.872,42 TL
  • * Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.436,00 TL
  • * Gremse altın satış fiyatı: 120.048,17 TL
  • * Ons altın satış fiyatı: 4.978,40 dolar


