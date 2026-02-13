3 yılını dolduran 4/B'li personelin atanacağı memur kadroları belli oldu

13 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelden aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların hangi kadrolara atanacağı netleştirildi. Karar, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan sözleşmeli personeli kapsıyor.

Söz konusu düzenleme, 12 Şubat 2026 tarihli ve 10944 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konuldu

4/B'li personelin kadroya geçiş süreci nasıl işliyor?

657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre, kamu idarelerinde sözleşmeli olarak istihdam edilen personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanıyor.

Ancak sözleşmeli personelin görev yaptığı unvanla aynı isimli bir memur kadrosu bulunmuyorsa, bu personelin atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. İşte 13 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar bu boşluğu doldurdu.

Hangi sözleşmeli personel hangi unvanlı memur kadrolarına atanacak?

Karara ekli listede, sözleşmeli personel pozisyon unvanları ile atanacakları memur kadro unvanları ve hizmet sınıfları tek tek sayıldı.

Buna göre bazı dikkat çeken eşleştirmeler şöyle:

Aile Sosyal Destek Personeli > Aile Sosyal Destek Uzmanı (GİH)

Din Hizmetleri Uzmanı > Uzman (GİH)

Çağrı Karşılama Personeli > Çağrı Karşılama Memuru (GİH)

Arşiv Personeli > Arşiv Memuru (GİH)

Gençlik Çalışanı > Gençlik Hizmetleri Memuru (GİH)

İdari Gözetim Personeli > İdari Gözetim Memuru (GİH)

Mütercim-Tercüman > Mütercim (GİH)

Müze Görevlisi > Müze Memuru (GİH)

Hava Trafik Kontrolörü > Uzman (TH)

Pilot > Mühendis (TH)

Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti > Uçak Kontrol Makinisti (TH)

Destek Personeli > Hizmetli (YH)

Şoför unvanlı pozisyonlar > Şoför kadrosu

Ayrıca "Diğer Sağlık Personeli", "Diğer Teknik Hizmet Personeli" ve "Destek Personeli" başlıkları altında yer alan bazı pozisyonlar için de, ilgili mevzuatta unvan karşılığı bulunması halinde belirlenen kadrolara; bulunmaması halinde ise genel olarak "Teknik Hizmetler Sınıfı", "Sağlık Hizmetleri Sınıfı" ya da "Yardımcı Hizmetler Sınıfı" kapsamındaki kadrolara atama yapılacağı düzenlendi

Karar ne zaman yürürlüğe girdi?

13 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre düzenleme 29/11/2025 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.



Karar hangi kurumları kapsıyor?

Karar metninde, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların kapsama dahil olduğu açıkça belirtildi.

Buna göre, 4/B'li personelin kadroya geçiş sürecinde aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayan durumlarda artık uygulama birliği sağlanmış oldu. Atama işlemleri, üç yıllık hizmet süresinin tamamlanması ve süresi içinde yapılacak talep üzerine gerçekleştirilecek.

Düzenleme, özellikle unvan farklılığı nedeniyle kadroya geçişte tereddüt yaşayan binlerce sözleşmeli personel açısından önem taşıyor.

İşte aynı unvan karşılığı olmayan sözleşmeli personelin geçiş yapacak memur kadro unvanı listesi: