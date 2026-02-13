Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapanlara operasyon: 16 gözaltı
İstanbul'da, OnlyFans platformuna müstehcen içerik paylaşanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu.