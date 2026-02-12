Euvatandas: Türk İş Göçmenlerinin AB Ekonomisine Katkısı Nasıl Büyüyor?

İlandır...

Bugün ise hem Avrupa pazarlarını hem de Türk şirketlerinin büyüme rotalarını etkileyen, görünür bir ekonomik sürece dönüşmüş durumda. Bu, "risklerden kaçış" değil; olgunlaşmış, stratejik bir tercih. Türk girişimciler Avrupa'yı giderek daha fazla; işlerini ölçekleyebilecekleri, yıllar sonrasını sakin ve öngörülebilir şekilde planlayabilecekleri ve küresel değer zincirlerine entegre olabilecekleri bir alan olarak görüyor.

Euvatandas'ta her gün Türk başvuru sahipleriyle çalışan avukatlar ve analistler, önemli bir değişime dikkat çekiyor: talep artık daha bilinçli ve daha yapılandırılmış.

Euvatandas şirketinin avukatlarından biri şöyle diyor: "Eskiden girişimciler tek bir motivasyonla gelirdi: 'Avrupa'ya daha yakın olmak istiyorum.' Şimdi ise neredeyse herkesin bir iş yol haritası var: ofis nerede olacak, tedarik zinciri nasıl kurulacak, hangi pazarlara odaklanılacak ve sermaye nasıl korunacak. İnsanlar artık uzun vadeli düşünüyor." Özetle Avrupa, Türk iş dünyası için artık bir "varış noktası" değil; bir projenin uluslararası ölçekte bir girişime dönüşebileceği bir büyüme ekosistemi.

Peki bu eğilim neden tam da şimdi hız kazanıyor? Birincisi, ekonomik mantık. AB; istikrarlı talebe ve net oyun kurallarına sahip tek bir pazardır. Bir şirket Türkiye dışına açıldığında, kuralların bir gecede değişmemesine, sözleşmelerin güvenle işlemesine ve uzun vadeli yatırımların korunmasına ihtiyaç duyar. Euvatandas, girişimci için bunun bir "konfor" meselesi değil, işin sürdürülebilirliği açısından kritik bir unsur olduğunu sıkça vurguluyor: plan uzun vadeli ise hukuki öngörülebilirlik şarttır. İkincisi, Avrupa altyapı sunar - lojistikten bankacılık sistemlerine kadar. Gerçek vakalarda tablo şöyledir: girişimci zincirin bir bölümünü AB'ye taşır, tedarik rotalarını kısaltır, Avrupalı ortaklara erişim kazanır ve istikrarlı bir hukuk düzeninde finansmanla çalışabilir. Üçüncüsü, insan kaynağı. Avrupa'da uluslararası ekipler kurmak ve özellikle "yerel üretici" olmaktan çıkıp küresel marka olmak isteyen şirketler için müşteriye yakın Ar-Ge yürütmek daha kolaydır.

Türk İş Dünyasının AB'deki Katkısının En Görünür Olduğu Alanlar

Türk girişimcilerin AB'de "tek bir nişi doldurmadığını" anlamak önemli. Varlıkları sektörlere yayılmış durumda. Son dönemdeki pratikleri özetlersek, Türk iş dünyası üç alanda en güçlü şekilde temsil ediliyor.

Birincisi, Türkiye'nin tarihsel olarak güçlü olduğu klasik sektörler: üretim, ticaret, inşaat ve hizmetler. Avrupa pazarları burada yalnızca tedarikçiler değil, aynı zamanda yerel işverenler de kazanıyor: şirketler depolar, satış ofisleri ve küçük üretim tesisleri açıyor.

Euvatandas şirketinin hukukçuları, şirket müşterilerinin başarılı deneyimlerine dayanarak, tam da bu tür "aşamalı yerelleştirmenin" çoğu zaman sürdürülebilir büyümeye yol açtığını belirtmektedir: işletme lojistik maliyetlerini azaltırken aynı anda müşteri güvenini de güçlendirir.

Kısaca, bunun en sık görüldüğü nişler şunlar:

hafif sanayi, ev ürünleri, restoran işletmeciliği;

gıda ürünleri ve HoReCa formatları;

inşaat ve tadilat şirketleri, proje geliştirme;

B2B ticaret ve dağıtım.

İkincisi, yeni dalgayla gelen girişimcilerin payı gözle görülür biçimde artıyor - e-ticaret ve lojistik. Avrupa, hızlı büyüyen bir online pazar olmaya devam ediyor ve Türk şirketleri pazar yerleriyle, D2C modelleriyle ve talebi hızlı test etme yöntemleriyle çalışmayı iyi biliyor. Portföyümüzde, girişimcilerin önce online satışla AB pazarına girip ancak daha sonra orada fiziksel bir altyapı kurduğu vakalar giderek artıyor.

Üçüncüsü, Türk varlığı teknoloji ve yaratıcı endüstrilerde giderek güçleniyor. Danışmanlık pratiğimizin başındaki isim şöyle diyor: "Bir kayma görüyoruz: Avrupa'ya artık sadece ticaret ya da üretim işlerinin sahipleri değil, startup kurucuları, IT ekipleri, fintech projeleri ve tasarım stüdyoları da geliyor. Mantıkları küresel büyüme ve AB bunun için uygun bir ekosistem." Bu girişimciler için Avrupa, uluslararası müşterilere, ortaklara ve yatırıma erişim anlamına geliyor.

Avrupa Türk İş Göçünden Ne Kazanıyor?

Burada iki düzeyde fayda var: ölçülebilir olan ve uzun vadeli olan.

Ölçülebilir düzeyde Avrupa şunları kazanıyor:

reel sektöre ve hizmetlere yatırım;

yeni şirketler ve vergi gelirleri;

yerel piyasalar için istihdam;

daha güçlü rekabet ve buna bağlı olarak hizmet kalitesinde artış.

Ancak hemen fark edilmeyen bir uzun vadeli kazanım da var. Türk girişimciler, Türkiye ile AB ekonomileri arasında doğal köprüler haline geliyor. İhracat ve ithalat akışlarını hızlandırıyor, Avrupalı şirketlerin Türkiye pazarına tanıdık bir iş ortamı üzerinden girmesine yardımcı oluyor ve Türk şirketlerinin Avrupa'da satışlarını ölçeklemesini kolaylaştırıyor. Özünde bu, gerçek anlaşmalar ve ortaklıklar üzerine kurulu bir "tabandan ekonomik diplomasi"dir.

Türk Girişimciler AB'ye Nasıl Başarıyla Entegre Oluyor?

Sürdürülebilir örnekler neredeyse her zaman benzer bir yapıya sahip. Girişimciler nadiren "körü körüne hareket eder" - genelde net bir giriş modeli seçerler:

Avrupa'da bir "çapa noktası" kurmak - ofis, depo ya da hizmet merkezi - ve buradan kademeli olarak büyümek;

pazara daha hızlı erişim ve güven kazanmak için yerel ortaklıkla ilerlemek veya mevcut bir işletmeden pay satın almak;

yerel talebe göre şekillendirilmiş bir hizmet başlatmak; Türkiye'deki deneyimi Avrupa tüketicisine uyarlamak.

Hangi yol seçilirse seçilsin, Euvatandas şirketinin hukukçuları şu noktayı özellikle vurgulamaktadır: Avrupa, hukuki yapısını önceden şeffaf ve doğru şekilde kurgulayanları iyi karşılamaktadır. Girişimciler için AB'de başarılı bir başlangıcın temel şartı, öncelikle statünün yasal hale getirilmesidir. Bu nedenle birçok kişi seçenekleri değerlendirirken öncelikle başvuru sürelerini ve sunulan avantajları karşılaştırmakta; en cazip çözümler arasında ise genellikle AB ülkelerinden birinin vatandaşlığı ele alınmaktadır.

"Statü, belgeler ve iş yapısı yasal ve anlaşılır olduğunda, pazar açıktır," diye özetliyor uzmanlarımız.

AB Statüsünün Neden Bir İş Stratejisinin Parçası Haline Geldiği

Bir girişimci için önemli olan sadece şirket kurabilmek değil, aynı zamanda onu sürekli vize kısıtlamalarıyla uğraşmadan yönetebilme özgürlüğüdür. Bu yüzden birçok Türk iş göçmeni, AB'de statü güvence altına almanın yasal yollarını uzun vadeli bir temel olarak görüyor. Böyle bir statü:

Avrupa içinde iş amaçlı hareketliliği kolaylaştırır;

bankalar ve iş ortaklarıyla çalışırken bürokrasiyi azaltır;

varlıkları ve ekipleri yönetmede daha fazla esneklik sağlar;

ailenin Avrupa'da vize kesintileri yaşamadan yaşamasına ve eğitim almasına yardımcı olur.

Pratiğimizde sıkça aynı formülü duyuyoruz: "İş, uzun vadeli bir temeli olduğu yerde büyümeli." Bu nedenle geçerli dayanaklar olduğunda girişimciler; şirket ve aile için Avrupa'da kalıcı bir zemin oluşturmanın hukuka uygun yollarını seçiyor. Buna, "kolay bir kısayol" olarak değil, meşru bir güvence olarak Avrupa pasaportuna giden bireysel hukuki rotalar da dahil.

Sonuç

Türkiye'den Avrupa'ya iş göçü artık dağınık, tekil hikayelerin toplamı değil; istikrarlı bir ekonomik köprü. Türk girişimciler AB'ye sermaye, girişimcilik kültürü, yeni iş modelleri ve taze pazarlar getiriyor. Avrupa ise onlara öngörülebilir bir ortam, güçlü bir altyapı, ölçeklenme imkanı ve elbette nihayetinde daha yüksek gelir seviyelerine ulaşma fırsatı sunmaktadır. Karşılıklı faydaya dayanan bu mantık, Türkiye ile Avrupa arasındaki "yeni köprülerin" zayıflamadığını; tam tersine giderek güçlendiğini gösteriyor.