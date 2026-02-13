Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
Para veya değerli eşya nakledenler, suç gelirlerinin aklanmasında yükümlüler arasında

Para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlüler arasına alındı.

13 Şubat 2026 11:11
Para veya değerli eşya nakledenler, suç gelirlerinin aklanmasında yükümlüler arasında

Resmi Gazete'de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile söz konusu yönetmeliğin 4. maddesine, "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler" ibaresi eklendi.

Böylece, para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlüler arasına alındı.

Söz konusu yükümlüler arasında bankalar, banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, yatırım ortaklıkları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, finansal kiralama şirketleri, posta ve kargo şirketleri, spor kulüpleri, noterler, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları da yer alıyor.

