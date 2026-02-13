İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
İstanbul'da iş hanında çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Altın yükseliş arayışında: İşte fiyatlar
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
Ana sayfaHaberler Eğitim

YÖK ile TSE arasında iş birliği protokolü imzalandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında, akademisyenlerin standart komitelerine katılımının teşvik edilmesi, üniversitelerle AR-GE ve inovasyon projelerinin geliştirilmesi, uygunluk değerlendirme alanındaki araştırmaların desteklenmesi ve eğitim programlarının yaygınlaştırılması amacıyla iş birliği yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2026 13:00, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 13:16
TSE'nin merkez yerleşkesinde düzenlenen imza törenine, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ile YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan katıldı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, söz konusu işbirliğinin, Türkiye'nin üretim, teknoloji ve standardizasyon kapasitesini iki kurumun birlikte geliştirme iradesinin, somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kalkınmanın yalnızca bilgi üretmekle değil, bilgiyi standarda dönüştürmek, uygunluk değerlendirme süreçleriyle güvence altına almakla ve uluslararası sistemle uyumlu hale getirmekle mümkün olacağını vurgulayan Şahin, "Üniversitelerimizin akademik kapasitesi ile TSE'nin kurumsal tecrübesini aynı hedef doğrultusunda buluşturuyoruz. Çünkü güçlü bir kalite altyapısı, güvenli üretim, rekabetçi sanayi ve sürdürülebilir ihracat demektir." dedi.

"Bilim ile uygulama arasındaki mesafe kısalacak, bilgi ekonomik değere dönüşecek"

Üniversiteler ile standardizasyon kuruluşları arasındaki yakın işbirliğinin, ülkelerin küresel standartlarının oluşumunda söz sahibi olmasına katkı sağladığına işaret eden Şahin, söz konusu işbirliği ile akademisyenlerin standart komitelerine katılımının teşvik edileceğini, üniversitelerle AR-GE ve inovasyon projelerinin geliştirileceğini, uygunluk değerlendirme alanındaki araştırmaların destekleneceğini ve eğitim programlarının yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Şahin, ayrıca işbirliği kapsamında üniversite laboratuvarları ile TSE altyapısının etkin kullanımının sağlanacağını, öğrencilere staj ve uygulamalı eğitim imkanları sunularak, nitelikli insan kaynağının güçlendirileceğini vurguladı. Böylece, bilim ile uygulama arasındaki mesafenin kısalacağını ve bilginin ekonomik değere dönüşeceğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kalite altyapısı, teknik kapasitenin yanında güçlü insan kaynağı ve kurumsal eş güdümle gelişir. TSE olarak kaliteyi, sadece belgelendirme faaliyetinden ibaret görmüyor, üretim ekosisteminin stratejik bir unsuru olarak değerlendiriyoruz. Bu işbirliği ile yeni teknolojilere yönelik standart çalışmalarının hızlandırılması, uygunluk değerlendirme alanında uzmanlıkların geliştirilmesi ve ülkemizin uluslararası standardizasyon platformlarındaki temsil gücünün artırılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda, yabancı uyruklu öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri ile Türkiye'nin standardizasyon alanındaki birikimi daha görünür hale gelecektir."

Standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında seçmeli dersler açılacak

YÖK Başkan Vekili Gündoğan ise önceliklerinin üniversitelerin topluma, üretime, sektöre ve Türkiye'nin kalkınma hedeflerine daha güçlü bağlanmasını sağlayan bir ekosistem inşa etmek olduğunu belirtti. İmzalanan protokolün, yükseköğretim kurumları ile TSE arasındaki işbirliğini çok boyutlu bir yapıya kavuşturacak şekilde hazırlandığını aktaran Gündoğan, işbirliğinin standardizasyon kültürünün yaygınlaştırılması, ortak komitelerin oluşturulması, çalıştayların ve eğitim programlarının geliştirilmesi, laboratuvar altyapılarının karşılıklı kullanımı gibi pek çok alanı kapsadığını ifade etti.

Gündoğan, söz konusu işbirliği ile AR-GE'den inovasyona, fikri mülkiyetten ürün doğrulama ve sertifikasyon süreçlerine uzanan tüm aşamalarda kurumların koordinasyon içinde hareket etmesinin hedeflendiğinin altını çizerek, "Böylece, üniversitelerimizde AR-GE sonucu üretilen ürünler ve geliştirilen faydalı modeller, TSE'nin laboratuvar altyapısı ve sertifikasyon deneyimiyle birleşerek, rekabetçi ürünlere ve ekonomik değeri yüksek teknolojilere dönüşme imkanı bulacaktır. Diğer taraftan, standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında seçmeli dersler açılması, araştırma kapasitesinin artmasına mühim katkılar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kısa stajlar yerine yeni modeller değerlendiriliyor

Kurum olarak son dönemde en fazla önem verdikleri konulardan birinin, uygulamalı eğitim modelini üniversitelerde hayata geçirmek olduğuna dikkati çeken Gündoğan, "Bu anlayışla ülkemizin mevcut ihtiyaçlarına yeterince cevap vermeyen ve fonksiyonunu büyük oranda yitirmiş olan 20 gün gibi kısa staj uygulaması yerine programların niteliğine göre ön lisansta 3+1 veya 2+2, lisansta ise 7+1 veya 6+2 gibi modelleri değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Gündoğan, protokol kapsamında TSE tesislerinde öğrencilerin staj yapabilecek olmasının, gençlerin uygunluk değerlendirme süreçlerini yerinde gözlemlemelerini, gerçek laboratuvar ortamlarını deneyimlemelerini ve mesleki becerilerini erken dönemde geliştirmelerini sağlayacağını aktardı.

Öğrencilerin, mezuniyet sonrasında bu alanda elde ettikleri tecrübeyi, istihdam edildikleri sektörde kullanabileceğini belirten Gündoğan, şunları kaydetti:

"Bugün küresel ticaret, üretim gücü kadar standartlara uyum ve sertifikasyon süreçlerinin güvenilirliğiyle şekillenmektedir. Bir ürünün uluslararası pazarlarda yer bulabilmesi, ilgili standartları karşılamasına, test ve analiz süreçlerinden başarıyla geçmesine ve doğru belgelendirilmesine bağlıdır. Bu protokol sadece üniversitelerimizi değil, ülkemizde çok sayıda sektörün rekabet gücünü de doğrudan ilgilendiren bir öneme sahiptir."

