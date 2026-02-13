Dünyada elektrikli araç satışları ocakta geriledi

Küresel elektrikli araç (EV) satışları, yılın ilk ayında politika ve teşvik değişikliklerinin etkisiyle geriledi.

Danışmanlık şirketi Benchmark Mineral Intelligence (BMI) verilerinden BloombergHT'nin aktardığına göre, satışlara gösterge olarak kabul edilen küresel EV satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 düşerek yaklaşık 1,2 milyon adede indi.

Gerilemede, Çin'de satın alma vergisinin yürürlüğe girmesi ve elektrikli araç teşviklerinin azaltılması belirleyici oldu. Dünyanın en büyük EV pazarı olan Çin'de satışlar yüzde 20 azalarak yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Kuzey Amerika'da ise satışlar yüzde 33 düşüşle 85 binin biraz üzerine indi; ABD'de aylık satışlar 2022 başından bu yana en zayıf seviyeye geriledi.

Buna karşılık Avrupa pazarı büyümeyi sürdürdü. Bölgedeki EV kayıtları ocak ayında yüzde 24 artarak 320 bin adedi aştı, ancak bu artış geçen yılın başından bu yana en yavaş hız olarak kaydedildi. Dünyanın geri kalanında ise satışlar yüzde 92 yükselerek yaklaşık 190 bine çıktı ve rekor seviyeye ulaştı. Tayland'daki teşvikler ile Güney Kore ve Brezilya'daki güçlü talep bu artışı destekledi.

Uzmanlar, küresel EV pazarında kısa vadede dalgalanmanın sürebileceğini ancak uzun vadeli elektrifikasyon trendinin devam ettiğini belirtiyor.