Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak

Maden Tetkik ve Araştırma Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yürütülen "Türkiye Diri Fay Haritası Güncelleme Projesi" kapsamında düzenlenen Nihai Çalıştay, 10-11 Şubat 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. MTA Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinlikte, 2022 yılından bu yana yürütülen yoğun saha çalışmaları ve akademik veriler ışığında yenilenen harita, alanında uzman bilim insanları, üniversite temsilcileri ve AFAD yetkilileri tarafından kapsamlı biçimde değerlendirildi.

12 YILLIK VERİ BİRİKİMİ YENİ HARİTAYA AKTARILIYOR

Türkiye Diri Fay Haritası, son olarak 2013 yılında yayımlanmış olup aradan geçen 12 yıllık süreçte meydana gelen ve yüzey kırığı oluşturan çok sayıda büyük deprem, haritanın güncellenmesi ihtiyacını ortaya çıkardı. 2022 yılında yatırım programına alınan proje kapsamında, kurumun yürüttüğü yoğun saha araştırmaları ve diğer kuruluşların akademik çalışmaları sonucunda önemli bir bilgi birikimi sağlandı. Güncellenen haritada 600'ün üzerinde diri fay yer alacak ve bu belge, Türkiye'nin deprem gerçeğini yansıtan en güncel resmi kaynak niteliğini taşıyacak.

BİLİM DÜNYASI VE KAMU KURUMLARI BİR ARAYA GELDİ

Çalıştay, MTA Genel Müdürü Sayın Vedat YANIK, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Orhan TATAR ve İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa KUMRAL'ın açılış konuşmalarıyla başlamış; alanında yetkin çok sayıda bilim insanı ve uzman temsilci ile Genel Müdürlüğümüz yöneticileri ve uzmanlarının katılımıyla başarıyla tamamlanmıştır.

Çalıştaya; Prof. Dr. Orhan TATAR (AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü), Prof. Dr. Mustafa KUMRAL (İTÜ Maden Fakültesi Dekanı), Dr. Ercan DEMİRYÜREK (MTA Genel Müdür Yardımcısı), Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ (İTÜ Emekli Öğretim Üyesi), Dr. M. Bahadır ŞAHİN (MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı), Prof. Dr. Hasan SÖZBİLİR (DEÜ), Prof. Dr. Aykut AKGÜN (AFAD Deprem Dairesi Başkanı), Prof. Dr. Erdin BOZKURT (ODTÜ Bölüm Başkanı), Prof. Dr. Volkan KARABACAK (ESOGÜ Bölüm Başkanı), Prof. Dr. Halil GÜRSOY (CÜ), Prof. Dr. Süha ÖZDEN (ÇOMÜ), Prof. Dr. Azad Sağlam SELÇUK (YÜ), Prof. Dr. Erman ÖZSAYIN (HÜ), Prof. Dr. Alper GÜRBÜZ (AÜ), Doç. Dr. Volkan ÖZAKSOY (Akdeniz Üniversitesi), Doç. Dr. Selim ÖZALP (MTA Redaksiyon Kurulu Başkanı), Doç. Dr. Şule GÜRBOĞA (İTÜ), Dr. Ömer EMRE (MTA Emekli-Fugro) ile AFAD ve MTA'dan çok sayıda yönetici ve uzman katılım sağlamıştır.

YENİ HARİTA 2026'NIN İLK YARISINDA YAYIMLANACAK

İki gün süren oturumlar boyunca, Türkiye'nin deprem tehlikesinin daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi. Elde edilen bilimsel ve teknik verilerle donatılmış olan "Türkiye Diri Fay Haritası (2026)", 2026 yılının ilk yarısında kamuoyunun ve ilgili tüm sektörlerin hizmetine sunulacak. Yeni haritanın, deprem afetinden kaynaklanabilecek zararların en aza indirilmesi amacıyla yürütülecek kentsel planlama ve afet yönetimi çalışmalarına temel referans kaynağı olması bekleniyor.