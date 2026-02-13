Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi takvimi açıklandı
Milli Eğitim Akademisi bünyesinde gerçekleştirilecek olan Hazırlık Eğitimi Programı'nın kayıt ve ders başlangıç tarihleri açıklandı. Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için duyurunun 23 Mart 2026 tarihinde yapılacağı belirtilirken, adayların 25 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında eğitim ve uygulama merkezlerine kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Program kapsamında ilk ders zili ise 13 Nisan'da çalacak.
Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında kayıt ve derslerin başlama süreci belli oldu. Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu 23 Mart 2026 tarihinde yapılacak.
Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu, 23 Mart 2026 tarihinde yapılacak.
Öğretmen adayları, 25 Mart-3 Nisan 2026 tarihleri arasında eğitim ve uygulama merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.
Yedek kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu, 7 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Yedek adayların kayıt süreci, 8-10 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Hazırlık eğitimi kapsamında dersler 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Kayıt süreci öncesinde öğretmen adaylarının Merkezi Nüfus İdaresi Sistemindeki (MERNİS) adres bilgilerinin güncel olması gerekiyor.
Detaylı hazırlık eğitimi akademik takvimi akademi.meb.gov.tr web sayfasında
duyurulacak.