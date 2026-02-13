Davutoğlu'ndan CHP'ye transfer tepkisi: Vekillerimize baskı yapılıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de parlamento muhabirleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, 2026 yılı içinde seçim beklemediğini belirterek, 2027 için ise konuşmanın erken olduğunu dile getirdi.

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre;

Yeni bakanların TBMM'deki yemin töreni sırasında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin kürsüyü işgal etmeye kalkışması ve ardından yaşanan yumruklu kavgaya da değinen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamaların ardından yemin sürecinin tamamlanması gerektiğini söyledi. Tepki gösterilebileceğini ancak bunun Meclis'in itibarını zedelememesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, yaşananların Türkiye'nin köklü devlet geleneğine yakışmadığını ifade etti.

'İstifa Eden Kaybeder'

CHP'nin Yeni Yol Grubu'ndaki partilerden yaptığı milletvekili transferlerine sert tepki gösteren Davutoğlu, iktidarın transferlerini eleştirirken aynı yöntemin muhalefet tarafından uygulanmasını doğru bulmadıklarını kaydetti. DEVA Partisi ve kendi partilerinden milletvekili transferleri yapıldığını belirten Davutoğlu, Yeni Yol Grubu'nun devam edeceğini söyledi. İstifa edenin kaybedeceğini dile getiren Davutoğlu, milletvekillerine güvendiğini ve transfer için hala görüşmeler yapıldığını bildiklerini ifade etti.

"Yeni Yol Grubu'nu dağıtan tarih önünde hesap verir" diyen Davutoğlu, CHP'nin oy oranları üzerinden eleştirilerde bulundu. İki kutuplu bir siyasi zeminin Türkiye'ye fayda sağlamayacağını savunan Davutoğlu, üçüncü bir siyasi yolun gerekliliğine işaret etti.

'Türkiye'de Üçüncü Bir Alternatife İhtiyaç Var'

İttifak tartışmalarına da değinen Davutoğlu, birbirine yakın partilerin mümkünse birleşmesi, bunun mümkün olmaması halinde ise ittifak kurmasının Türkiye'nin menfaatine olacağını söyledi. İyi niyetli her çabayı destekleyeceklerini belirten Davutoğlu, Türkiye'nin üçüncü bir alternatife ihtiyaç duyduğunu vurguladı.