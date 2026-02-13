Personelin kızı şikayet etmişti: Ak Parti o başkanı ihraç ediyor!

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında ortaya atılan sarsıcı iddialar, resmi şikayet dilekçeleriyle devletin zirvesine taşındı.

Belediye personelinin kızı olan hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, annesi ile Başkan Işıksu arasında geçtiğini ileri sürdüğü yazışmaları CİMER ve TBMM Dilekçe Komisyonu'na sunduğunu açıklamıştı.

Genç hukukçunun resmi makamlara sunduğu dilekçede, iddia edilen yazışmaların sadece özel hayatla sınırlı kalmadığı, belediye iç işleyişine dair bilgileri de içerdiği yer almıştı.

Ceyda Saçar'ın Meclis'e verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Adapazarı Belediyesi özel kaleminde çalışan E.S.'nin kızıyım. Annem ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu arasında geçen 6 aylık bir yazışma ve gece 02.50 sularında Mutlu Işıksı tarafından anneme gönderilen fotoğraf elimdedir, yazışmalar müstehcen olmakla birlikte belediyenin içişleri ile ilgili yazışmalar da vardır. Yaptığımı ve şizofren olduğumu öne sürdü. Başkan da şantaj iddiası ile bana dava açtı. Teyzemlerim de olayı en başından biliyor. Annemin Mutlu Işıksu ile buluşmasına yardım ediyorlarmış. Teyzem bu süreçte belediyede işe alınmıştı."

İHRAÇ KARARI



Yaşananların ardından AK Parti devreye girdi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.