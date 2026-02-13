3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Personelin kızı şikayet etmişti: Ak Parti o başkanı ihraç ediyor!

AK Parti Genel Merkezi, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında ortaya atılan ağır iddialar sonrası düğmeye bastı. Belediye özel kaleminde çalışan bir personelin kızının, "elimde müstehcen içerikli ve belediye işleyişine dair yazışmalar var" diyerek Meclis Dilekçe Komisyonu'na başvurması bardağı taşıran son damla oldu. Parti yönetimi, yaşanan skandal iddiaların ardından Işıksu'nun kesin ihracı istemiyle disiplin sürecini başlattı.

Haber Giriş : 13 Şubat 2026 19:27, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 19:27
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında ortaya atılan sarsıcı iddialar, resmi şikayet dilekçeleriyle devletin zirvesine taşındı.

Belediye personelinin kızı olan hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, annesi ile Başkan Işıksu arasında geçtiğini ileri sürdüğü yazışmaları CİMER ve TBMM Dilekçe Komisyonu'na sunduğunu açıklamıştı.

Genç hukukçunun resmi makamlara sunduğu dilekçede, iddia edilen yazışmaların sadece özel hayatla sınırlı kalmadığı, belediye iç işleyişine dair bilgileri de içerdiği yer almıştı.

Ceyda Saçar'ın Meclis'e verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Adapazarı Belediyesi özel kaleminde çalışan E.S.'nin kızıyım. Annem ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu arasında geçen 6 aylık bir yazışma ve gece 02.50 sularında Mutlu Işıksı tarafından anneme gönderilen fotoğraf elimdedir, yazışmalar müstehcen olmakla birlikte belediyenin içişleri ile ilgili yazışmalar da vardır. Yaptığımı ve şizofren olduğumu öne sürdü. Başkan da şantaj iddiası ile bana dava açtı. Teyzemlerim de olayı en başından biliyor. Annemin Mutlu Işıksu ile buluşmasına yardım ediyorlarmış. Teyzem bu süreçte belediyede işe alınmıştı."

İHRAÇ KARARI

Yaşananların ardından AK Parti devreye girdi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

