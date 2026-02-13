Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında karar

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin 12 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, 12 sanıktan 7'sine 5 ila 16 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. ve tutuksuz sanık Orhan Zoroğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Diğer sanıklar Eyüp Öğüt, Mehmet A, Oktay Aktaş, Nejdet Alpay, Coşkun Ş, Ömer Ş. ve Bülent Bilici salonda hazır bulundu.

Ev hapsinde bulunan Yılmaz Şahin Yurtyapan, tutuksuz sanık Faik Öğüt ve kırmızı bültenle aranan Abdullah Devrim Sever duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar iş yeri yetkilileri Eyüp ve Faik Öğüt'ün "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası almasına hükmetti.

Aynı suçtan yargılanan Nejdet Alpay 8 yıl 10 ay 20 gün, Yılmaz Şahin Yurtyapan 16 yıl 8 ay, Oktay Aktaş, Orhan Zoroğlu ve Bülent Bilici ise 5'er yıl hapis cezası aldı.

Nizip Belediyesi İmar Müdürü Mehmet A'nın ve iş yeri yetkilileri Coşkun Ş. ile Ömer Ş'nin beraatine, tutuklu sanık müteahhit Hasan Hüseyin S'nin üzerine atılı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan beraatine karar verildi.

Kırmızı bültenle aranan müteahhit Abdullah Devrim Sever'in ise hakkındaki yakalama kararının devamına hükmedildi.

- Davanın geçmişi

Nizip Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Öğüt, kardeşi Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince, 28 Ekim 2025'te 2 sanık hakkında yeni iddianame hazırlanması nedeniyle dosyanın yeniden görülmesi için yerel mahkemenin kararı bozulmuştu.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, kolonların kesilmesine ilişkin 2 sanık, kamu görevlileri kapsamında 4 sanık hakkında tamamlanan soruşturmalar, 6 sanıklı dava dosyasıyla birleştirilmişti.

28 Aralık 2025'te Nizip Ağır Ceza Mahkemesince Furkan Apartmanı'na ilişkin 12 sanığın yargılandığı davada haklarında kırmızı bülten bulunan firari sanık Hasan Hüseyin S. hakkında 10 milyon lira güvence bedeliyle yakalama kararlarının kaldırılması kararına itiraz edilmiş, teslim olan müteahhit Hasan Hüseyin S, ifade işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

