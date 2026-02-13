Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelerek kamu personel sisteminde köklü bir reform ihtiyacını gündeme taşıdı. 1960'lı yıllardan kalan yasaların günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığını belirten Yalçın, ücret dengesizliğinin giderilmesi ve sistemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu, hızlı ve etkili bir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2026 21:07, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 21:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Ücretlerde ve personel sisteminde reform ihtiyacını cumhurbaşkanı yardımcımızla görüştük. Ücretleri de kapsayacak şekilde kamu personel sisteminde reform yapılması gerektiğini Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a ilettik. 1960'lı yıllardan sonra yapılan yasal ve yönetsel düzenlemelerle bugünkü halini alan kamu personel sistemimizin; günün ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimize uygun hızlı, etkili ve makul bir hale getirilmesi gerektiğini belirttik. Sorunun varlığını kabul ederek yapılan lokal müdahaleler sistemi yaşatmayı değil günü kurtarmayı sağlıyor" dedi.

Kamu personel sisteminin kuşatıcı reformla yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, "4 milyondan fazla kamu görevlisini ve ülkemizin her bir karış toprağında kamu hizmeti üretilmesini sağlayan kamu personel sistemimizin; lokal müdahalelerle değil genel, kapsayıcı ve kuşatıcı reformla yeniden inşa edilmesi gerekmektedir. Bunun için Memur-Sen olarak; 2024 ve 2025 yılımızı buna ayırarak bütün başlıklarıyla personel sistemimizi ele aldık. 'Kamu Personel Sistemi; Tarihçe-Tespit-Teklif' Raporumuzla personel sisteminin bütün alanlarına ışık tuttuk. Özellikle son gerçekleştirdiğimiz ve imzalamadığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonrası kamuda yaşanan ücret dengesizliği, kapsamlı bir düzenleme yapılması gerektiğini açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Kamuda tartışmaların yükseldiği bir süreç yaşanıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ilettiği konulardan bahseden Yalçın, şunları kaydetti:
"Kamuda tartışmaların yükseldiği bir süreç yaşanıyor. Ücret reformunu da kapsayacak bir personel reformuna ihtiyaç olduğu herkes tarafından açıkça görülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a; kamu personel alım sistemi, memurların genel hakları ve yasaklar, kamu personel rejiminde statüler, mali ve sosyal haklar, emeklilik sistemi, kapsayıcı merkezi yönetim, 1. Dereceye 3600 ek gösterge, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, 4688 sayılı Kanun'un değiştirilmesi, çözüm bekleyen genel sorunlar başlıkları çerçevesinde kamunun genel fotoğrafını ifade ederek sorunlar ve çözüm önerilerimizi ilettik. Toplu sözleşme masasında bugüne kadar birçok konu başlığında emsali olmayan ve ilk örneklerini teşkil eden kazanımlar elde ettik."

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Yılmaz'a ilgileri için teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ilgisi için teşekkür eder Yalçın, "Fakat hem sendikal Kanunun eksikleri hem de sürenin yetersizliği nedeniyle mevcut eksiklikler giderilememiştir. Kamu Personel Sistemi'nde yapılacak değişikliğe uygun olarak 4688 sayılı Kanunun kapsamı genişletilmeli, süresi artırılmalı, günlük tutanak getirilmeli, hakem heyeti tarafsız ve adil olmalı, grev hakkı verilmeli, emekli kamu görevlileri örgütlenmeli ve ILO normlarına uygun hale getirilmelidir. Yetkili Konfederasyonun katılımıyla personel sistemi ele alınmalı, sorunlar geçici ya da lokal düzenlemelerle değil bütüncül bakış açısıyla çözülmelidir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.

