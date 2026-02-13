Trump, Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi filosu gönderileceğini doğruladı

Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Trump, Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi filosu gönderileceğini doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu bölgesine ikinci bir uçak gemisi filosunun gönderileceğine yönelik iddiaları doğrularken, İran ile yürütülen müzakere sürecine değinerek, "Bir anlaşmaya varamazsak ona ihtiyacımız olacak. Eğer anlaşmaya varırsak ihtiyacımız kalmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2026 21:22, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 21:23
Yazdır
Trump, Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi filosu gönderileceğini doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, North Carolina eyaletine gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Trump, Orta Doğu bölgesine ikinci bir uçak gemisi filosunun gönderileceğine yönelik ABD basınında yer alan iddiaları doğrularken, bir gazetecinin "Orta Doğu bölgesine neden ikinci bir uçak gemisi gönderme kararı aldınız" sorusunu yanıtladı. Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecine değinerek, "Bir anlaşmaya varamazsak ona ihtiyacımız olacak. Eğer anlaşmaya varırsak ihtiyacımız kalmaz. Gemi çok yakın bir zamanda ayrılacak. Orada halihazırda bir gemimiz daha bulunuyor" dedi.

Trump, İran ile müzakere sürecinin olumlu sonuçlanacağına ne kadar güvendiğine ilişkin bir soruyu, "Görüşmelerin başarılı sonuçlanacağını düşünüyorum. Aksi takdirde İran için çok kötü bir gün olacak" şeklinde yanıtladı.

"Zelenskiy'nin harekete geçmesi gerekiyor"

ABD Başkanı, bir basın mensubunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yaz mevsimi öncesinde ülkesinde bir seçim düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin soruya, "Rusya bir anlaşma yapmak istiyor ve Zelenskiy'nin harekete geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde büyük bir fırsatı kaçıracak, harekete geçmeli" cevabını verdi.

Trump, ABD'nin Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge olan Grönland'daki varlığına ilişkin Avrupa ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin, "Bence Grönland bizi isteyecek. Avrupa ile iyi geçiniyoruz, neler olacağını görüyoruz. Şu an Grönland için müzakereler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarına ilişkin yürütülen yargı sürecine değinerek, "Sizce Netanyahu hakkında af çıkarılacak mı" sorusuna kısaca "Evet" cevabını verdi.

Uçak gemisinin görevlendirileceği iddiası ABD basınındaydı

Geçtiğimiz saatlerde ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın İran'a karşı askeri harekat başlatıp başlatmama konusunda karar vermeye çalıştığı bir dönemde USS Gerald R. Ford uçak gemisine Karayip Denizi'nden Orta Doğu'ya geçme emri verildiği belirtilmişti. Bunun Orta Doğu'ya gönderilen ikinci uçak gemisi olacağı aktarılırken, adı açıklanmayan 3 ABD'li yetkili USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Karayipler'den Orta Doğu'ya doğru yola çıkması beklendiğini ifade etmişti.

ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki taarruz grubunun halihazırda Umman Denizi yakınlarında bulunduğu biliniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber