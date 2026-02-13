Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldikten sonra ilk kez bir canlı yayın programına katıldı. A Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek önemli açıklamalarda bulundu:

Bakan Gürlek'in açıklamaları şöyle:

Ben öncelikli olarak bu önemli görevi bana tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza itimatları, takdir ve tensipleri için şükranlarımı arz etmek istiyorum. Yemin töreninden sonra yayınladıkları nazik tebrik mesajıyla da desteklerini ifade eden MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye de hassaten teşekkürlerimi sunuyorum.

Dualarını esirgemeyen, tebrik ve iyi niyet dileklerini ileten bütün vatandaşlarıma, özellikle biliyorsunuz 33 yıldan sonra Nevşehir'den ilk bir bakan seçildi, özellikle Nevşehirli hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum. Hayırlı bir program olmasını temenni ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Adalet yolunda milletimiz için hizmet edeceğiz. Gücümüz yettiği oranda hizmete hazırız, heyecanlıyız. İnşallah heyecanımızla birlikte de yeni projeleri getireceğiz.

Biliyorsunuz ben düne kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak karşınızdaydım. İstanbul 17 milyonluk bir şehir. Bu şehrin başsavcılığını yapmak bana nasip oldu. Bu görev tevdi edilmişti. İnşallah görevi hakkıyla yapmışımdır. Öncelikli olarak beraber görev yapmış olduğum çok değerli savcı arkadaşlarıma, adliye mesai arkadaşlarıma tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum.

"86 milyonun bakanıyım"

Şimdi de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle de Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanıyım. Şunu unutmamamız gerekiyor; 86 milyon vatandaşımızın Adalet Bakanıyım ben. Bu makamın sahibi değil emanetçisiyim. Adalet devletin namusudur. Zedelendiği yerde güven sarsılır, güven sarsılırsa da kamu düzeni bozulur. Ben sadece bir siyasi kimliğin dışında adalete ihtiyacı olan 86 milyon vatandaşımızın yanındayım, onların bakanıyım. Hakka, hukuka kim ihtiyaç duyuyorsa ben onların yanındayım. Öncelikli olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor.