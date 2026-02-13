Minik eller aileleriyle birlikte 'Al Bayrak' için birleşti

Bolu Yeniçağa Yaşar Çelik İlkokulu, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirdiği "Kocaman Bir Aileyiz" projesiyle okul-aile iş birliğinde fark yaratmaya devam ediyor. Her ay farklı bir tema ile velileri eğitim sürecine dahil eden okulun bu ayki gündemi, milli duyguların pekiştirilmesi ve bayrak sevgisi oldu.



İp Mandala ile Ay Yıldız Mesaisi



Projenin bu ayki etkinliğinde öğrenciler ve veliler, geleneksel el sanatlarından ip mandala tekniğini kullandı. Büyük bir sabır ve el emeği gerektiren çalışmada, öğrenciler aileleriyle birlikte Türk bayrağı motifleri oluşturdu. Bu sanatsal faaliyetle çocuklar hem motor becerilerini geliştirdi hem de al bayrağımızın manevi değerini kavrama imkanı buldu.



Okul-Aile Dayanışmasının En Güzel Örneği



Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, okul koridorlarını adeta bir atölyeye dönüştürdü. Aileleriyle birlikte üretim yapmanın heyecanını yaşayan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, okul yönetimi bu tür faaliyetlerin çocukların sosyal ve kültürel gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Proje, her ay farklı içeriklerle aile-okul bağını güçlendirmeye devam edecek.