14 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
Ana sayfaHaberler Siyasi

14 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

14 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2026 00:01, Son Güncelleme : 14 Şubat 2026 00:02
Yazdır
14 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP'nin "Hayırlı Günler Komşum-Derdin Derdimizdir" temalı programları kapsamında Türkiye Bosna Sancak Derneği'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek

(Ankara/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Teknokent açılışına iştirak edecek.

(Antalya/12.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek, Gebze Ticaret Odası İhracat Ödülleri programına katılacak.

(Kocaeli/09.30/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.30/Antalya/17.00/Trabzon/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK-Adana Demirspor, Bandırmaspor-Serikspor, Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçları yapılacak.

(Erzurum/Balıkesir/13.30/Sivas/16.00/Muğla/19.00)

3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 24. haftası 3 maçla, Beyaz Grup'un 26. haftası ise 5 maçla başlayacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta, 10 müsabakayla başlayacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta maçları oynanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasına Safiport Erokspor-Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ ve Bursaspor Basketbol-Beşiktaş GAİN maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/Bursa/18.00)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasına Dardanel Çanakkale Belediyespor-BOTAŞ ve OGM Ormanspor-Nesibe Aydın maçlarıyla devam edilecek.

(Çanakkale/13.00/Ankara/15.00)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları oynanacak. Zerenspor-Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana-İlbank, Bahçelievler Belediyespor-VakıfBank, Beşiktaş-Göztepe, Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin, Aras Kargo-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor Eker-Kuzeyboru müsabakaları yapılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/14.00/16.00/17.00/19.00/İzmir/16.00/Bursa/18.00)

9- EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçlarında Nilüfer Belediyespor, Çekya'nın SKKP Hentbol, Beşiktaş ise Slovenya'nın RK Celje Pivovarna Lasko ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Brno/19.00/Celje/20.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber