Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/52 ve 2026/53 sayılı kararlarla, Türkiye'nin dış temsilciliklerine yeni atamalar yapılırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nda da üst düzey görev değişikliği gerçekleşti. Diplomasi ve eğitim alanında kritik pozisyonlara yeni isimler getirildi.

14 Şubat 2026
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından 13 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan atama kararları kapsamında iki önemli diplomatik atama gerçekleştirildi. Karar 2026/52 ile, İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliği görevine atanırken; Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Türkiye'nin Senegal Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Aynı tarihte yayımlanan 2026/53 sayılı karar doğrultusunda ise Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevden alındı. Boşalan göreve Ünal Eryılmaz atandı.

Bu değişiklikler, hem Türkiye'nin dış temsil ağı hem de eğitim alanındaki uluslararası ilişkiler yönetiminde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/52

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa YURDAKUL,

- Senegal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad KIRBAŞLI KARAOĞLU,

atanmıştır.

13 Şubat 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/53

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba KORKMAZ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ünal ERYILMAZ atanmıştır.

13 Şubat 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

