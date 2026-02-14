Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu ve güneydoğu kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevreleri için kuvvetli yağış, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için ise kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

14 Şubat 2026
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün güneydoğu kesimlerde beklenen yağışların; Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, Şırnak ve Siirt'in doğu kesimlerinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların 1700 metre ve üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bölgede kuvvetli yağışlar ve yer yer kar erimeleriyle birlikte sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, heyelan ile çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Anadolu'da yerel kuvvetli yağışlar

Bu akşam saatlerinden sonra güney kesimleri başta olmak üzere Malatya, Adıyaman'ın kuzeyi, Elazığ'ın güney ve doğusu, Tunceli kuzeyi, Erzincan'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyi ve Bingöl'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak öngörülüyor. Cuma günü akşam saatlerinden sonra ise Elazığ il genelinde yağışların etkili olması bekleniyor.

Bu bölgelerde de yağışların 1700 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlar ve kar erimelerine bağlı sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi riskler bulunuyor.

Hatay ve Osmaniye'de gök gürültülü sağanak

Hatay ve Osmaniye çevrelerinde devam eden kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına uyarısı

Öte yandan, bu akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Tokat ve Amasya çevreleri, Gümüşhane ve Artvin'in kuzeyi ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimlerinde rüzgarın saatte 60 ila 80 kilometre, yer yer 90 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Trabzon ve Rize'nin yükseklerinde rüzgar hızının yer yer saatte 100 kilometrenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile kar örtüsü olan yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

