Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama

Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca organize suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik Ankara ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlamaları bulunan 32 şüpheli yakalandı.

25 milyar lirayı aşan hesap hareketi

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin mağdurlara teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşların mal varlıklarını ise tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileriyle desteklenen incelemeler sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 25 milyar 119 milyon liralık işlem hareketliliği bulunduğu belirlendi.

2 milyar 200 milyon liralık mal varlığına el konuldu

"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilere ait, suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

El konulan mal varlıkları arasında 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabı yer aldı.

Ayrıca şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet, tapu senedi ile silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

18 şüpheli cezaevine gönderildi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.