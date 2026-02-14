Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama

Ankara ve Diyarbakır'da jandarma ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Şubat 2026 08:54, Son Güncelleme : 14 Şubat 2026 08:55
Yazdır
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama

Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca organize suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik Ankara ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlamaları bulunan 32 şüpheli yakalandı.

25 milyar lirayı aşan hesap hareketi

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin mağdurlara teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşların mal varlıklarını ise tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileriyle desteklenen incelemeler sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 25 milyar 119 milyon liralık işlem hareketliliği bulunduğu belirlendi.

2 milyar 200 milyon liralık mal varlığına el konuldu

"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilere ait, suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

El konulan mal varlıkları arasında 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabı yer aldı.

Ayrıca şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet, tapu senedi ile silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

18 şüpheli cezaevine gönderildi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber