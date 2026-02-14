Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Mehmet Cengiz'in 'mobbing yaşadığı' iddiası sonrası intihar etmesinin ardından Valilik, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cengiz'in hayatını kaybetmesinin "derin üzüntü" yarattığı belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Açıklamada, olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiği, ayrıca adli makamlarca da gerekli incelemenin başlatıldığı bildirildi.

Sürecin hem idari hem de adli boyutuyla titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

12 Şubat'ta intihar eden Mehmet Cengiz'in bir süre önce görev yerinin değiştirildiği ve mobbinge maruz kaldığı iddiaları gündeme gelmişti.



