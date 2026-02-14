Galatasaray'ın acı günü: Eski teknik direktör yaşamını yitirdi
Galatasaray, kadın futbol takımının eski teknik direktörü Nurcan Çelik'in yaşamını yitirdiğini açıkladı. Galatasaray'ın açıklamasında, "Merhumeye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten Çelik'in ölüm haberi üzerine bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Nurcan Çelik'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.
NURCAN ÇELİK KİMDİR?
Nurcan Çelik, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın ilk teknik direktörüydü.
1 Ocak 1980'de dünyaya gelen Çelik, 2021-2022 sezonunda sarı-kırmızılı ekibi çalıştırmıştı.
Çelik, 1997-1998 yılları arasında 19 yaş altı Kadın Milli Futbol Takımı ve 1999-2008 yılları arasında Kadın Milli Futbol Takımı'nda forma giymişti.