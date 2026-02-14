MHP'li Semih Yalçın'dan Terörsüz Türkiye açıklaması

Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin; "Terörsüz Türkiye'nin hedefi, terörü sonsuza kadar Türkiye'nin gündeminden çıkarmak, sonra da huzur ve istikrar ortamının bütün bölgeye yayılmasına vesile olmaktır." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Yalçın "Terörsüz Türkiye'nin hedefi, terörü sonsuza kadar Türkiye'nin gündeminden çıkarmak, sonra da huzur ve istikrar ortamının bütün bölgeye yayılmasına vesile olmaktır." dedi.

"Türkiye'nin öncülüğündeki yeni bölgesel tabloyla Orta Doğu'dan terörsüz bir dünyaya yolculuk başlayacaktır." açıklamasını yapan Yalçın, düzenledikleri toplantıları hatırlattı.

Yalçın, "Milletimiz Terörsüz Türkiye adımından ziyadesiyle memnun, toplumsal barışın tesisine dönük çabalardan hoşnuttur." ifadelerini kullanıp MHP'nin siyasi gayretinin Terörsüz Türkiye her anlamda bütünüyle hayata geçinceye kadar süreceğini belirtti.


