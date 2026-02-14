MHP'li Semih Yalçın'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin; "Terörsüz Türkiye'nin hedefi, terörü sonsuza kadar Türkiye'nin gündeminden çıkarmak, sonra da huzur ve istikrar ortamının bütün bölgeye yayılmasına vesile olmaktır." dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Yalçın "Terörsüz Türkiye'nin hedefi, terörü sonsuza kadar Türkiye'nin gündeminden çıkarmak, sonra da huzur ve istikrar ortamının bütün bölgeye yayılmasına vesile olmaktır." dedi.
"Türkiye'nin öncülüğündeki yeni bölgesel tabloyla Orta Doğu'dan terörsüz bir dünyaya yolculuk başlayacaktır." açıklamasını yapan Yalçın, düzenledikleri toplantıları hatırlattı.
Yalçın, "Milletimiz Terörsüz Türkiye adımından ziyadesiyle memnun, toplumsal barışın tesisine dönük çabalardan hoşnuttur." ifadelerini kullanıp MHP'nin siyasi gayretinin Terörsüz Türkiye her anlamda bütünüyle hayata geçinceye kadar süreceğini belirtti.