Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sanal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde sanal medyada kendilerini "büyücü", "medyum" ve "manevi hoca" olarak tanıtan bir suç şebekesinin faaliyet yürüttüğü belirlendi. Şüphelilerin, "muska yazma", "büyü bozma" ve "manevi şifa" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdüğü tespit edildi.

"Üzerinizde ağır büyü var" diyerek korkuttular

Şüphelilerin mağdurlara "üzerinizde ağır büyü var" diyerek korku oluşturdukları, sahte ritüeller düzenledikleri ve "kurban bedeli", "tılsım bozma" gibi isimler altında yüksek meblağlar talep ettikleri belirlendi.

Yapılan araştırmalarda, dini veya ilmi karşılığı bulunmayan; hayvan kalıntıları, anlamsız semboller, bez parçaları ve çeşitli materyallerin "tılsım" adı altında fahiş fiyatlara satıldığı ortaya çıktı.

Ayrıca mağdurlardan elde edilen kişisel verilerin ve özel durumların tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanıldığı tespit edildi.

7 ilde eş zamanlı operasyon

Polis ekipleri, Tekirdağ merkezli olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda:

Ruhsatsız 3 tabanca (2'si kurusıkı),

2 av tüfeği,

Büyü yapımında kullanıldığı değerlendirilen at nalı, yıldızname, büyü kitapları, elle yazılı defterler, tarot kartları, kemik ve muskalar,

39 bin lira nakit para,

Çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve harici bellek ele geçirildi.

19 tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 19'u, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "şantaj" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



