Rizespor 2-0'dan döndü, Ankara'da puanı kaptı

Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Ana sayfaHaberler Spor

Rizespor 2-0'dan döndü, Ankara'da puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, Mithat Pala'nın son bölümde attığı iki golle geri dönüşe imza attı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Şubat 2026 16:36, Son Güncelleme : 14 Şubat 2026 16:38
Yazdır
Rizespor 2-0'dan döndü, Ankara'da puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor, Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı. Gençlerbirliği, ilk yarıda Ali Sowe'nin kendi kalesine attığı gol ve Koita'nın kaydettiği golle soyunma odasına 2-0 üstün gitti. Başkent temsilcisi ilk 45 dakikada oyunun kontrolünü elinde tutarken, Rizespor etkili bir reaksiyon gösteremedi.

Rizespor ikinci yarıda oyunu değiştirdi

İkinci yarıya daha istekli başlayan Karadeniz temsilcisi, topa daha fazla sahip olup baskıyı artırdı. Aradığı golü 77. dakikada Mithat Pala ile bulan Rizespor, maçın son bölümünde risk aldı.

87.dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mithat Pala, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve takımına kritik bir puan kazandırdı.

Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Puan durumu ve gelecek hafta

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 23 puana yükseldi ve gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise puanını 21'e çıkardı ve önümüzdeki hafta sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

Futbolun küçük ama keskin gerçeği şu: 2-0 en tehlikeli skordur. Maç bitmeden skor bitmez; oyunun psikolojisi bazen taktikten daha belirleyicidir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber