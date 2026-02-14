Rizespor 2-0'dan döndü, Ankara'da puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor, Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı. Gençlerbirliği, ilk yarıda Ali Sowe'nin kendi kalesine attığı gol ve Koita'nın kaydettiği golle soyunma odasına 2-0 üstün gitti. Başkent temsilcisi ilk 45 dakikada oyunun kontrolünü elinde tutarken, Rizespor etkili bir reaksiyon gösteremedi.

Rizespor ikinci yarıda oyunu değiştirdi

İkinci yarıya daha istekli başlayan Karadeniz temsilcisi, topa daha fazla sahip olup baskıyı artırdı. Aradığı golü 77. dakikada Mithat Pala ile bulan Rizespor, maçın son bölümünde risk aldı.

87.dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mithat Pala, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve takımına kritik bir puan kazandırdı.

Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Puan durumu ve gelecek hafta

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 23 puana yükseldi ve gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise puanını 21'e çıkardı ve önümüzdeki hafta sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

Futbolun küçük ama keskin gerçeği şu: 2-0 en tehlikeli skordur. Maç bitmeden skor bitmez; oyunun psikolojisi bazen taktikten daha belirleyicidir.



