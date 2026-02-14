Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ve Etiyopya'ya ziyaret

Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ve Etiyopya'ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'yı ziyaret edecek. Ziyaretlerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve çeşitli anlaşmaların imza süreci ele alınacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Şubat 2026 16:43, Son Güncelleme : 14 Şubat 2026 16:44
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ve Etiyopya'ya ziyaret

Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Şubat tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'yı ziyaret edecek.

Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, müteakiben, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa'da temaslarda bulunacaktır.
Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber