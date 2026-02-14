Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
'Öğrencilerin yüzde 18'i ayda en az bir gün aç kaldığını söylüyor'

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Eurostat ve OECD verilerine dayanarak paylaştığı grafiklerle Türkiye'de yoksulluk göstergelerindeki bozulmaya dikkat çekti. Kara'ya göre 2023 itibarıyla halkın yaklaşık yüzde 40'ı gün aşırı et, tavuk ya da balık tüketemiyor.

Haber Giriş : 14 Şubat 2026 18:02, Son Güncelleme : 14 Şubat 2026 18:05
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Avrupa'nın resmi istatistik kurumu Eurostat verilerinden derlediği grafiği sosyal medya hesabından paylaştı.

Kara, "gün aşırı et, tavuk, balık yiyebilme imkanına sahip olmayanların oranı" göstergesinin halkın yoksulluğunu en iyi yansıtan verilerden biri olduğunu belirtti.

Paylaşılan grafikte, söz konusu göstergenin 2014 yılına kadar iyileşme gösterdiği, ancak 2018-2022 döneminde yeniden bozulduğu görüldü. 2023 itibarıyla Türkiye'de halkın yaklaşık yüzde 40'ının düzenli şekilde et, tavuk ya da balığa erişemediği ifade edildi.

OECD verilerinde son sıra

Kara, ayrıca OECD verilerine dayanan bir başka grafik paylaşarak Türkiye'nin aynı göstergede OECD ülkeleri arasında son sırada yer aldığını belirtti. Kara, "OECD ülkelerinde gün aşırı et, tavuk ya da balık tüketme şansına sahip olamayanların oranı. Açık ara birinciyiz" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Kara, farklı endekslerin de benzer bir tablo ortaya koyduğunu vurgulayarak kaygı düzeyi, güven, yaşam tatmini, kaliteli beslenme ve rüşvet algısı gibi alanlarda da durumun iyi olmadığını söyledi.

"Öğrencilerin yüzde 18'i ayda en az bir gün aç kaldığını söylüyor"

Kara'nın dikkat çektiği bir diğer veri ise öğrencilerle ilgili oldu. Buna göre 2022 yılında parasızlık nedeniyle ayda en az bir gün aç kaldığını söyleyen öğrencilerin oranı yüzde 18 olarak kaydedildi.


