İstanbul Halk Ekmek'te Ramazan pidesi fiyatı açıklandı
İstanbul'da Ramazan ayı öncesi merakla beklenen pide fiyatı açıklandı. İstanbul Halk Ekmek, 350 gramlık susamlı Ramazan pidesini 22,5 TL'den satışa sunacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Şubat 2026 18:14, Son Güncelleme : 14 Şubat 2026 18:15
İstanbul Halk Ekmek, Ramazan ayı öncesinde 2026 yılı Ramazan pidesi fiyatını açıkladı.
Yapılan duyuruya göre 350 gramlık susamlı Ramazan pidesi 22,5 TL'den satışa sunulacak. Pidelerin Ramazan ayı boyunca Halk Ekmek büfelerinde vatandaşlara ulaştırılması planlanıyor.
Kurum yetkilileri, fiyat belirlenirken kamu yararı ve erişilebilirliğin ön planda tutulduğunu vurguladı.
Açıklamada,
"350 gram Ramazan pidesini 22,5 TL'ye sofralara ulaştırıyoruz. Biz berekete ve dayanışmaya inanıyoruz. Umut burada, biz buradayız."
ifadelerine yer verildi.