Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son yağışlarla baraj doluluk oranlarının geçen yılın üzerine çıktığını belirterek aktif hacimde doluluğun yüzde 42 seviyesine ulaştığını açıkladı. Balta, yağışlara rağmen su tasarrufunun hayati önem taşıdığını vurguladı.

Haber Giriş : 14 Şubat 2026 18:27, Son Güncelleme : 14 Şubat 2026 18:29
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, etkili olan yağışlarla barajların geçen yılki doluluk oranının yakalandığını belirterek "Hatta şu an geçmiş durumdayız. Barajlarımızda yüzde 42 seviyesinde bir aktif hacimde doluluğa ulaşmış durumdayız" dedi.

Balta, 2025'in sonuna gelindiğinde yağış tahminlerinin iyi bir sonuç göstermediğini, 2026'a girildiğinde ise çok yağışlı sezona geçildiğini belirtti.

"Barajlardaki doluluk daha iyi durumda olacak"

Ocak ve şubat aylarında yüksek yağışların alındığını ifade eden Balta, "Yağışlarla geçen seneki barajlarımızın doluluk oranını yakaladık. Hatta şu an geçmiş durumdayız. Barajlarımızda yüzde 42 seviyesinde bir aktif hacimde doluluğa ulaşmış durumdayız. Bu ilerleyen dönemde şubat, mart, nisan ya da mayıs aylarında ilave yağışların da geleceğini tahmin ediyoruz. Geçen seneye göre yağışlar da barajlardaki doluluk da daha iyi durumda olacak" diye konuştu.

Balta, yağışların gidişatına bağlı kalmadan hem içme hem de sulama amaçlı kullanılan suda tasarruf sağlaması gerektiğini vurguladı.

DSİ Genel Müdürlüğü olarak bu anlamda birçok çalışma yürüttüklerini anlatan Balta, şöyle devam etti:

"Tasarrufu her zaman sağlamalıyız, özellikle sulamalarda. Çünkü sulamalar suyu en fazla kullanan sektör. Kapalı borulu sistemleri inşa ediyoruz. Yağmurlama ve damlama sistemlerini öneriyoruz. Bu sistemler açık kanallı sulamalara göre suyu yüzde 50 daha tasarruflu kullanan sistemler"

DSİ Genel Müdürü Balta, "Biz suyu tasarruflu kullandığımız müddetçe kurak yıllar geçirsek de sorun yaşamayız. Barajlarımız sonuçta bir yıllık suyu depolamıyor, birkaç yıllık suyu depoladığı için aslında ülke olarak hiçbir su sorunu yaşamayız ama öncelikli olarak suyu tasarruflu kullanmayı bilmemiz lazım. Bu yıl depoladığımız suyu seneye de fazlasını aktarmak için tasarruf etmeliyiz" ifadelerini kullandı.


