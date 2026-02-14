Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulunuldu. Meteoroloji, sıcaklıkların artmasıyla kar erimelerinin oluşturacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2026 18:35, Son Güncelleme : 14 Şubat 2026 18:37
Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre , Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.
Sıcaklıkların artmasıyla kar erimelerinin oluşturacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.