Gençlerbirliği, Diyadin ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Diyadin ile olan sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiği belirtilerek, "Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sayın Diyadin'e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Başkent temsilcisi, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Diyadin, kırmızı-siyahlı ekipteki üçüncü döneminde ligde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Bu sezon Gençlerbirliği'nde Diyadin'in yanı sıra Hüseyin Eroğlu ve Volkan Demirel de teknik direktörlük görevinde bulundu.



