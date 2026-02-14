Fabrikadan oğlunu almaya giden kadın kazada hayatını kaybetti

Bolu'da fabrikada çalışan oğlunu almak için scooterla gelen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Mudurnu-Bolu karayolu Çepni Köyü mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kadın, fabrikada çalışan oğlunu scooterla almaya geldi. Kadına, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada U.I. idaresindeki 14 ABZ 439 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen kadının, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölen kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.



